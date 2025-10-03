Giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Nghệ An trong kỷ nguyên mới

Trong không khí thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra với ý nghĩa đặc biệt quan trọng: vừa tổng kết chặng đường 5 năm qua, vừa mở ra tầm nhìn và định hướng phát triển mới.

Đây là dịp khẳng định khát vọng, quyết tâm đưa Nghệ An vươn lên thành tỉnh khá, cực tăng trưởng quốc gia, đóng góp vào sự phát triển phồn vinh, thịnh vượng của đất nước.

Tham luận tại Đại hội, Giám đốc Sở VHTTDL Nghệ An nhấn mạnh: Trong dòng chảy chung của văn hóa dân tộc, Nghệ An từ lâu đã được khẳng định là một tiểu vùng văn hóa đặc sắc, hội tụ tinh hoa, lắng đọng lịch sử và hun đúc nên những phẩm chất truyền thống cao quý của con người xứ Nghệ.

Trái tim và tâm hồn của bao thế hệ người dân nơi đây đã kiến tạo nên mạch nguồn văn hóa riêng biệt, không trộn lẫn với bất kỳ vùng văn hóa nào khác.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở VHTTDL Nghệ An trình bày tham luận

Cộng đồng các dân tộc Nghệ An đã sáng tạo, gìn giữ và lưu truyền một kho tàng văn hóa vật thể và phi vật thể đa dạng, giàu bản sắc, mà hơn hết là dân ca ví, giặm - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO vinh danh; nhiều công trình kiến trúc, nghệ thuật, lịch sử, văn hóa đặc sắc.

Con người Nghệ An, với phẩm chất hiếu học, nghĩa tình, kiên cường trong đấu tranh nhưng mềm mại, tài hoa trong nghệ thuật, đã góp phần làm nên bản sắc riêng có.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Mảnh đất này sinh ra những bậc anh hùng, trí thức, văn nhân nổi tiếng, như Mai Hắc Đế, bà chúa thơ Nôm - Hồ Xuân Hương, nhà cải cách Nguyễn Trường Tộ, chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu… Hồn thiêng sông núi cũng đã hun đúc, làm nên một Xô viết Nghệ Tĩnh anh hùng, cùng những chiến sĩ cộng sản ưu tú; tiêu biểu là Chủ tịch Hồ Chí Minh - kết tinh rực rỡ nhất của văn hóa, trí tuệ, khí phách Việt Nam.

Giám đốc Sở VHTTDL Nghệ An trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030

Những giá trị ấy không chỉ là di sản quá khứ, mà còn là sức mạnh tinh thần cho hiện tại và tiếp nối, phát huy, với khát vọng vươn lên trong tương lai, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững.

5 nhóm giải pháp trọng tâm

Nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt: “Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối”, cùng phương châm “Quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến”; Giám đốc Sở VHTTDL Nghệ An đưa ra đề xuất 5 nhóm giải pháp để bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống và định hình bản sắc văn hóa dân tộc trong kỷ nguyên mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Một là, lấy con người là trung tâm, tập trung xây dựng con người Nghệ An trí tuệ, hiếu học, nhân ái, nghĩa tình; biết giữ gìn bản sắc nhưng sẵn sàng hội nhập. Từ trường học đến cộng đồng, cần đưa tinh hoa văn hóa xứ Nghệ vào đời sống, để thế hệ trẻ thấm nhuần, tự hào và quảng bá văn hóa truyền thống.

Những mô hình “dạy dân ca trong trường học”, “giáo dục địa phương”, tổ chức không gian trải nghiệm di sản tại bảo tàng, di tích… được tổ chức thời gian qua đã chứng minh rằng, giới trẻ không hề thờ ơ với truyền thống. Khi văn hóa thấm vào tâm hồn, họ sẽ trở thành lực lượng quan trọng để sáng tạo, bảo vệ bản sắc trước làn sóng hội nhập quốc tế.

Lễ hội đền Vua Mai 2025 thu hút đông đảo du khách

Hai là, bảo tồn, phát huy giá trị, gắn kết gìn giữ di sản văn hóa dân tộc với việc đánh thức tiềm năng du lịch không để di sản bị đóng băng. Đầu tư bảo tồn các di tích, làng nghề, lễ hội truyền thống để gìn giữ, kết nối thành hành trình trải nghiệm.

Bổ sung nguồn lực, cơ chế, chính sách để phát huy vai trò của nghệ nhân trong thực hành và trao truyền di sản. Đưa di sản dân ca ví, giặm tiếp tục vang xa, được bảo tồn, phục dựng và “biến” thành sản phẩm du lịch đặc sắc. Cần phải xây dựng tour đêm “Thanh âm ví dặm”, “Đêm thành cổ” “Mô tê show” hay “Lửa Xô viết”, “Trầm tích sông Lam”… để phát triển du lịch, phát triển kinh tế đêm.

Xây dựng thương hiệu du lịch Nghệ An dựa trên giá trị văn hóa - lịch sử, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương. Hình thành các sản phẩm du lịch văn hóa đặc thù như: Lễ hội Làng Sen, Lễ hội sông nước Cửa Lò, Lễ hội Đền Cờn, Festival ví dặm.., du lịch cộng đồng ở miền Tây Nghệ An. Xây dựng các tuyến du lịch gắn kết nhiều loại hình theo các chủ đề như: “Hành trình về nguồn”, “Con đường Di sản”, “Dấu chân Bình ngô”...

Lễ hội Làng Sen, điểm nhấn văn hóa, du lịch Nghệ An

Ba là, huy động sức mạnh cộng đồng và nguồn lực xã hội. Văn hóa thuộc về nhân dân, nên cần phát động phong trào toàn dân bảo tồn di sản, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư.

Việc xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao hiện đại từ tỉnh đến cơ sở, trong đó có trung tâm văn hóa – thể thao đa chức năng quy mô lớn, là giải pháp nâng cao đời sống tinh thần nhân dân và tổ chức sự kiện quy mô cấp vùng và toàn quốc.

Nhà trưng bày Bảo tàng Nghệ An – Xô viết Nghệ Tĩnh, địa chỉ đỏ, điểm đến lịch sử quan trọng, nơi tái hiện những dấu ấn cách mạng của vùng đất địa linh nhân kiệt

Bốn là, phát triển công nghiệp văn hóa, đưa Nghệ An ra thế giới. Thực tế đã chứng minh, những chương trình nghệ thuật, điện ảnh, sự kiện văn hóa - giải trí lớn có thể mang lại doanh thu khổng lồ, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Vì vậy, tỉnh cần quan tâm khuyến khích mọi nguồn lực đầu tư vào du lịch văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, thiết kế, truyền thông…; quảng bá hình ảnh Nghệ An ra thế giới, để văn hóa trở thành thương hiệu, là “hộ chiếu mềm” của tỉnh trên bản đồ hội nhập.

Show diễn đêm “Lửa Xô viết” lần đầu tiên được tổ chức kết hợp truyền thống và hiện đại, thu hút quan tâm du khách đến Nghệ An

Năm là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa. Xây dựng hệ thống bảo tàng số, thư viện số, tham quan di tích ảo 3D, 4D, ứng dụng thuyết minh tự động bằng nhiều ngôn ngữ.

Phát triển các nền tảng số giới thiệu di sản Nghệ An đến bạn bè quốc tế. Khuyến khích sáng tạo nội dung số về văn hóa Nghệ An trên mạng xã hội, để lan tỏa giá trị truyền thống tới giới trẻ.

Giám đốc Sở VHTTDL Nghệ An cũng khẳng định: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và định hình bản sắc dân tộc ở Nghệ An là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và mỗi người dân xứ Nghệ.

Với sự nỗ lực, quyết tâm cao, với tinh thần đồng lòng của toàn xã hội, Nghệ An sẽ trở thành tỉnh phát triển toàn diện, giàu bản sắc, xứng đáng là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đóng góp tích cực cho nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tác giả: Phạm Ngân

Nguồn tin: baovanhoa.vn