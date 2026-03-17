Nổ lớn rung chuyển Baghdad, Đại sứ quán Mỹ bị nghi trở thành mục tiêu

Reuters trích các nguồn tin an ninh cho biết, ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích tại khu vực Jadriyah, phía nam Baghdad, nhằm vào một tòa nhà được sử dụng làm trụ sở của Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF). Hãng tin AFP cho biết cơ sở này còn có sự hiện diện của các cố vấn Iran.

Hình ảnh từ video do Reuters đăng tải, trong đó cho thấy khói bốc lên tại khu vực được cho là Vùng Xanh, Baghdad.

Vụ tấn công diễn ra ngay sau khi một loạt tiếng nổ vang lên gần khuôn viên Đại sứ quán Mỹ trong Vùng Xanh – khu vực an ninh nghiêm ngặt ở trung tâm Baghdad. Hình ảnh và video được hãng tin Al Jazeera xác thực cho thấy lửa và khói bốc lên từ khu vực xung quanh đại sứ quán, trong khi hệ thống phòng không hoạt động để đánh chặn các UAV trên bầu trời.

Theo Reuters, hệ thống phòng thủ C-RAM của Mỹ đã bắn hạ ít nhất hai UAV, song một chiếc khác vẫn lọt qua và rơi xuống bên trong khuôn viên đại sứ quán, gây ra cháy nổ. Hiện phía Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh vòng xoáy căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông.

Cũng trong ngày 17/3, một UAV mang theo chất nổ đã tấn công khách sạn Al Rasheed – còn được biết đến với tên gọi Royal Tulip – nằm gần Đại sứ quán Mỹ trong Vùng Xanh. Vụ tấn công gây ra hỏa hoạn nhỏ trên mái tòa nhà nhưng không ghi nhận thương vong, theo Bộ Nội vụ Iraq.

Al Jazeera đưa tin, khách sạn này là nơi lưu trú của nhiều phái đoàn ngoại giao nước ngoài, bao gồm Liên minh châu Âu và Arab Saudi, cùng các nhân viên nước ngoài làm việc trong ngành dầu khí. Sau vụ việc, lực lượng an ninh đã phong tỏa toàn bộ các tuyến đường dẫn vào Vùng Xanh bằng xe bọc thép và rào chắn.

Theo nhận định của giới quan sát, vụ tấn công vào khách sạn có thể là hành động đáp trả một cuộc không kích trước đó bị nghi do Mỹ thực hiện nhằm vào một trạm kiểm soát của PMF tại thị trấn al-Qaim, tỉnh Anbar của Iran, gần biên giới Syria, khiến ít nhất 8 binh sĩ thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

Quân đội Iraq đã lên án vụ tấn công này là “hành động phản bội và hèn nhát”, đồng thời khẳng định không chấp nhận bất kỳ hành vi nào nhằm vào lực lượng an ninh nước này.

Không chỉ an ninh, lĩnh vực năng lượng của Iraq cũng chịu tác động nặng nề. Hai UAV đã tấn công mỏ dầu Majnoon ở tỉnh Basra, miền nam Iraq, song chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại cụ thể.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Hayan Abdul-Ghani cho biết một đường ống dẫn dầu từ Kirkuk tới Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ hoạt động trở lại trong vòng một tuần, nhằm nối lại hoạt động xuất khẩu bị gián đoạn do xung đột và việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược của thế giới.

Tác giả: Tiến Minh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân