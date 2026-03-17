Sau nửa năm, iPhone 17 Pro Max không giảm một đồng

Nửa năm sau khi được phát hành lần đầu, iPhone 17 Pro Max vẫn có giá 38 triệu đồng tại Việt Nam, không giảm như những thế hệ trước.

Mở bán ở Việt Nam từ tháng 9/2025, iPhone 17 series nhanh chóng tạo ra cơn sốt với lượng đặt trước lên đến hàng trăm nghìn thiết bị. Đáng nói, sau nửa ra trình làng, phiên bản Pro Max đắt tiền nhất không giảm giá dù chỉ một đồng ở các đại lý lớn. Thế Giới Di Động, FPT Shop hay CellphoneS vẫn niêm yết chiếc máy ở mức 38 triệu đồng.

Tại một số hệ thống nhỏ, giá được điều chỉnh giảm nhưng cũng chỉ 200.000-300.000 đồng, là tỷ lệ rất thấp so với giá máy.

Đây là điều hiếm thấy trên thị trường di động Việt Nam nhiều năm qua, từ khi Apple mở rộng hệ thống phân phối trong nước năm 2020. Thông thường sau Tết Nguyên đán, hãng sẽ tăng chiết khấu trên giá nhập cho đối tác phân phối. Sau đó, đại lý bán lẻ có cơ sở điều chỉnh để tăng cường sức cạnh tranh cho sản phẩm ra mắt đã lâu.

Giá iPhone 17 Pro Max tại hai đại lý lớn. Ảnh: TGDĐ/FPT Shop.

Tháng 3-5 hàng năm cũng là giai đoạn thấp điểm về mặt hàng iPhone. Máy ở giữa vòng đời, người dùng có tâm lý đợi sản phẩm sắp ra mắt vào tháng 9. Từng có giai đoạn iPhone 14, 15 Pro Max giảm gần 10 triệu đồng khi nhà bán lẻ cạnh tranh về giá.

Theo các đơn vị bán iPhone chính hãng, hiện lượng hàng cung ứng trên cho model 17 Pro Max ở mức vừa phải, tồn kho ít. Do vậy, đại lý không có áp lực cạnh tranh giá để thanh lý công nợ.

“Năm nay Apple chưa tung ra chương trình chiết khấu cho đối tác phân phối. Đồng thời, giá thiết bị của hãng có khả năng tăng giá khi nguồn cung hạn chế. Những biến động về tỉ giá và khan hiếm chip nhớ là một phần nguyên nhân”, ông C.H., quản lý ngành hàng tại một nhà phân phối lớn nói với Tri Thức - Znews.

Trước đó, một số dòng iPhone cũ quay đầu tăng giá. Ví dụ mẫu iPhone 16 Pro Max hiện được bán quanh mốc 30 triệu đồng. Tháng 9/2025, thiết bị từng giảm về khoảng 27 triệu.

Tuy nhiên, không phải thiết bị nào cũng giữ giá được như iPhone 17 Pro Max. Mẫu iPhone Air siêu mỏng ra mắt cùng thời điểm với giá 32 triệu đồng. Hiện tại, thiết bị giảm còn 23-24 triệu đồng trên các sàn TMĐT. Thiết bị có điểm yếu về pin, camera nhưng được đặt giá cao, không được khách hàng trong nước ưa chuộng.

Tác giả: Xuân Sang

