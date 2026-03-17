Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng làm Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ảnh: Báo và Phát thanh truyền hình Đà Nẵng

Chiều 17-3, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Đinh Hữu Thành, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị. Theo đó, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chỉ định giữ chức Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, 52 tuổi, quê quán tại TP Hà Nội.

Ông Hùng có trình độ lý luận chính trị: cao cấp; trình độ chuyên môn: tiến sĩ quản lý kinh tế.

Trước năm 2023, ông Nguyễn Mạnh Hùng từng giữ nhiều chức vụ tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 3-2023, ông Hùng là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 1-2025, ông Hùng được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025, sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 7-2025, khi tỉnh Hưng Yên cũ sáp nhập với tỉnh Thái Bình thành tỉnh Hưng Yên mới, ông Hùng làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên.

Vào tháng 1-2026, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ông Hùng được bầu làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tác giả: Trường Trung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ