Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX nhiệm kỳ 2025 – 2030 lần thứ nhất

Tại hội nghị, đại biểu được nghe báo cáo tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030; danh sách bầu Bí thư Tỉnh ủy; danh sách bầu các Phó Bí thư Tỉnh ủy; tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu số lượng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các đại biểu biểu quyết thông qua số lượng bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030

Với tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận cao, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh nhiệm kỳ mới theo đúng quy định.

Kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ được công bố trong phiên làm việc chiều nay của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh nhiệm kỳ mới

Tác giả: NPV

Nguồn tin: nghean.gov.vn