Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk làm Thứ trưởng Bộ Tài chính

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 17-3 về việc điều động, bổ nhiệm ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Thủ tướng bổ nhiệm ông Tạ Anh Tuấn giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính

Ông Tạ Anh Tuấn sinh năm 1969, quê quán TP Hà Nội. Ông Tuấn có trình độ Đại học Tài chính Kế toán, Thạc sĩ Tài chính - Tín dụng, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Tạ Anh Tuấn từng giữ nhiều chức vụ như Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Vụ Trưởng Vụ tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Thứ trưởng Bộ Tài chính; Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (mới).

Các Thứ trưởng Bộ Tài chính hiện có: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, ông Nguyễn Đức Chi, ông Cao Anh Tuấn, ông Lê Tấn Cận, ông Trần Quốc Phương, ông Nguyễn Đức Tâm và ông Tạ Anh Tuấn.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Người lao động