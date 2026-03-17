Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh làm việc với các địa phương về tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh và đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công cầu Đức Sơn. Tổng chiều dài tuyến là 3,26km. Điểm đầu nối với Quốc lộ 7 tại Km62+933,3. Điểm cuối nối với đường tỉnh 534 tại Km 28+083,5

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kiểm tra thiết kế xây dựng cầu Đức Sơn. Tuyến thiết kế đạt quy mô đường cấp III đồng bằng, mặt đường rộng 7m. Dự án có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng

Lãnh đạo Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án công trình giao thông báo cáo cụ thể về tiến độ thực hiện cầu Đức Sơn

Hiện nay, Chủ đầu tư – Ban Quản lý dự án công trình giao thông đang đốc thúc nhà thầu huy động máy móc để san lấp nền và tiến hành khoan nhồi mố M1 cầu Đức Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh trực tiếp kiểm tra khu vực dân cư phải thực hiện giải phóng mặt bằng tại xã Vĩnh Tường

Cùng với 54 hộ dân phải thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án, lãnh đạo xã Vĩnh Tường cho biết qua rà soát dự kiến có 02 hộ phải thực hiện tái định cư

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh và đoàn công tác đã đi kiểm tra hiện trường Dự án Đầu tư xây dựng cầu Đức Sơn trên địa bàn xã Anh Sơn do Ban Quản lý dự án công trình giao thông làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai thi công từ tháng 12/2025; đến nay, giá trị xây lắp đạt khoảng 3,08%.

Phát biểu đặt vấn đề tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 137/2024/QH15 về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, trong đó có các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho miền Tây Nghệ An thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước dành cho tỉnh. Do đó, chúng ta phải làm thật nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, chất lượng cũng như đảm bảo hiệu quả công trình, tránh tình trạng chậm trễ, kéo dài, gây lãng phí.

Với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ kết quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị báo cáo cụ thể khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm thuộc về ai để tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Phan Văn Hoan báo cáo tổng hợp về tình hình thực hiện nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Tây

Theo báo cáo tổng hợp của Sở Tài chính, nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Tây tỉnh Nghệ An năm 2025 là 917,3 tỷ đồng; năm 2026 là 950 tỷ đồng được bố trí cho 18 dự án. Trong đó, 08/08 dự án ở lĩnh vực giao thông đã khởi công trong năm 2025 và đang được đôn đốc triển khai bảo đảm tiến độ; 03 dự án lĩnh vực y tế đã hoàn thành thủ tục đầu tư, ký hợp đồng xây lắp và lắp đặt thiết bị, dự kiến sẽ chính thức khởi công trong tháng 3/2026; 06 dự án ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã khởi công vào đầu năm 2026, hiện khối lượng thi công đạt khoảng 5%; 01 dự án lĩnh vực quốc phòng đã khởi công từ tháng 11/2025, hiện đạt khoảng 32,31% khối lượng.

Về giải ngân nguồn vốn được bố trí trong năm 2025, tính đến đến ngày 31/01/2026, đã giải ngân 611,252 tỷ đồng, đạt 66,64%. Số vốn còn lại chưa giải ngân là 306,048 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2026 đã giải ngân được 4,098 tỷ đồng (thuộc lĩnh vực giao thông), đạt tỷ lệ 0,43% trên tổng nguồn vốn 950 tỷ đồng được giao.

Nguyên nhân dẫn đến tiến độ giải ngân chậm

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Đức An báo cáo tình hình thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng giao thông do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tường Bùi Thị Phượng báo cáo vướng mắc trong thực hiện bồi thường thực hiện dự án cầu Đức Sơn

Lý giải nguyên nhân dẫn đến tiến độ giải ngân chậm, theo lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương, các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Tây là các dự án khởi công mới, đến tháng 7, tháng 8 năm 2025 mới được giao vốn, quy trình thực hiện hồ sơ thủ tục mất nhiều thời gian, đặc biệt, do ảnh hưởng liên tục của các đợt lụt bão (số 3, số 5, số 10) đã ảnh hưởng đến tiến độ khảo sát, thiết kế và thi công dự án.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Trần Văn Dũng báo cáo tiến độ thực hiện do đơn vị làm chủ đầu tư

Các dự án chủ yếu nằm trên địa bàn miền núi cao, đường vận chuyển vật liệu khó khăn (đường nhỏ,...), xe bơm bê tông không có, phải tăng bo bằng xe tải trọng nhỏ; nguồn nhân công có tay nghề khan hiếm, khó huy động làm dịp cuối năm,... Riêng các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, việc thi công phải bảo đảm không làm ảnh hưởng lịch dạy và học của nhà trường, nên thời gian thực tế thi công ít hơn so với các dự án khác… Những yếu tố này đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.

Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án thuộc lĩnh vực giao thông vẫn còn chậm do thay đổi mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, UBND các xã khó khăn trong việc bố trí nhân lực để phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng; địa phương chưa tổ chức lựa chọn vị trí tái định cư, chưa họp dân để lấy ý kiến. Mặt khác, một số hộ dân đi làm ăn xa, một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, một số dự án phải chuyển đổi nhiều loại đất, như: đất rừng, đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm, đất ở, đất nghĩa trang,… sang đất giao thông...cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Về kế hoạch trung hạn 2026-2030, Sở Tài chính kiến nghị UBND tỉnh cho phép lùi thời gian xây dựng phương án phân bổ vốn giai đoạn 2 cho đến khi có thông báo chính thức về dự kiến nguồn vốn bổ sung từ Bộ Tài chính.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kết luận

Qua kiểm tra và làm việc với các ngành, địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh ghi nhận nỗ lực các ngành trong thực hiện thủ tục triển khai dự án thực hiện Nghị quyết số 137/2024/QH15. Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong phê duyệt các thủ tục đầu tư được thực hiện khẩn trương. Cấp ủy, chính quyền các địa phương đã rất quan tâm triển khai thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng và vận động nhân dân đồng thuận thực hiện các công trình dự án trên địa bàn, qua đó mở ra không gian phát triển cho địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, nhìn nhận khách quan vẫn còn nhiều nguyên nhân làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công trình dự án cần phải rút kinh nghiệm. Bên cạnh những yếu tố khách quan như thiên tai, nhân lực, nguồn cung và giá cả vật liệu, điều kiện hạ tầng xã hội tại những nơi triển khai dự án (giao thông đi lại khó khăn, không có sóng viễn thông...), thực tế, Chủ đầu tư có lúc còn chưa chủ động từ việc xác định danh mục công trình đến xây dựng quy hoạch và chuẩn bị đầu tư. Năng lực của một số chủ đầu tư còn hạn chế...

Vậy nên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Chủ đầu tư cần phải chủ động dự đoán được những khó khăn, vướng mắc để có hướng xử lý, tháo gỡ kịp thời. Các Chủ đầu tư sớm có báo cáo toàn bộ giá trị khối lượng, tiến độ cụ thể và những vướng mắc. Riêng đối với dự án cầu Đức Sơn phải hoàn thành trước 30/6/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao tiến độ phải hoàn thành đối với các công trình thuộc nhóm lĩnh vực giao thông, trường học, trạm y tế...

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính báo cáo, chủ động sắp xếp danh mục các công trình giai đoạn 2 theo thứ tự ưu tiên.

UBND các xã phối hợp với các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, bảo đảm tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, ưu tiên xử lý các nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Tây.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn