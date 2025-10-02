Đồng chí Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đồng chí Nguyễn Đức Trung thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030 lần thứ nhất

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX thay mặt Đoàn Chủ tịch đã thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 lần thứ nhất.

Tại Hội nghị lần thứ 1, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã bầu 17 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030; 11 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Đức Trung tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khoá XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh tái đắc cử Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khoá XIV tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy khoá XIV, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt Đại hội

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung phát biểu nhận nhiệm vụ

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cảm ơn toàn thể đại biểu Đại hội đã tín nhiệm bầu cử và giao trọng trách cho các đồng chí trong nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đây vừa là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm to lớn trước Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.

Trước toàn thể Đại hội, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX, xin hứa: Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc lãnh đạo trong Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, phát huy trí tuệ tập thể, tăng cường dân chủ, kỷ cương, đồng thời kế thừa những thành quả, bài học kinh nghiệm quý báu và truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ và quê hương để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đại biểu tham dự đại hội

Luôn toàn tâm, toàn ý, nỗ lực và trách nhiệm cao nhất để tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt gương mẫu, có tư duy đổi mới, khát vọng phát triển, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám đương đầu với khó khăn, thách thức; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, tạo đột phá phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bày tỏ mong muốn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tiếp tục nhận được quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, sự phối hợp hiệu quả của các địa phương bạn. Đồng thời, mong nhận được sự quan tâm, động viên, ủng hộ của các thế hệ cán bộ, đảng viên, Nhân dân, bạn bè, đối tác trong và ngoài tỉnh; giúp cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

