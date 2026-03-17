“Ông hoàng nhạc đỏ" Trọng Tấn khoe biệt thự rộng 4.000 m2 hoành tráng nằm giữa đồi thông

Biệt thự có tổng cộng bảy phòng ngủ, một phòng khách rộng rãi và khu bếp riêng biệt. Không gian được thiết kế mở, hướng đến sự thoải mái và gần gũi
Ở tuổi 50, ca sĩ Trọng Tấn không chỉ giữ được phong độ trong sự nghiệp mà còn tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị.
Ca sĩ Trọng Tấn, người được mệnh danh là “ông hoàng nhạc đỏ”, không chỉ nổi tiếng với giọng ca đầy nội lực mà còn khiến người hâm mộ yêu mến bởi cuộc sống giản dị và những không gian sống gần gũi với thiên nhiên. Ngoài căn biệt thự sân vườn tại quê nhà Thanh Hóa, hay căn nhà gần hồ Hoàng Cầu (Hà Nội), cách đây vài năm Trọng Tấn cùng bạn bè thân thiết đã đầu tư xây dựng một biệt thự ngoại ô rộng 4.000 m2 tại đồi thông Sóc Sơn, Hà Nội
Đây là nơi vợ chồng anh dành để nghỉ dưỡng, đón tiếp bạn bè và tận hưởng những khoảnh khắc thư thái bên gia đình, đồng thời được sử dụng để kinh doanh nghỉ dưỡng, mang lại trải nghiệm độc đáo cho du khách
Biệt thự của gia đình Trọng Tấn mang phong cách rustic đậm chất cổ điển châu Âu, sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường như gỗ và đá tự nhiên. Nằm giữa đồi thông Sóc Sơn, ngôi nhà được bao quanh bởi cây cối xanh mát, tạo nên một không gian yên bình, tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào của thành phố. Các cửa kính lớn được thiết kế khéo léo, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và kết nối không gian bên trong với khung cảnh thiên nhiên bên ngoài
Phòng khách được thiết kế ấm cúng với lò sưởi ốp đá tự nhiên, tường ốp gỗ sa mộc thơm ngát, decor theo phong cách vintage châu Âu. Bộ sofa bọc vải nhung màu xanh lá cây là nơi lý tưởng để gia đình và du khách quây quần trò chuyện
Phòng bếp rộng rãi, hiện đại, được trang bị TV 80 inch, bàn ghế tiêu chuẩn và đầy đủ dụng cụ nấu nướng như bếp từ, tủ lạnh, bát đũa…
Tầng trên của khu vực bếp là không gian giải trí, nơi mọi người có thể chơi bi-a hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời với tầm nhìn hướng rừng thông cực “chill”.
Biệt thự còn có khu vực ăn uống ngoài trời và góc giải trí với tầm nhìn hướng rừng thông. Gia đình Trọng Tấn thường tổ chức những bữa tiệc nướng, cùng ca hát và họp mặt tại đây.
Với diện tích rộng 4.000 m2, biệt thự đủ sức đón tiếp các đoàn khách lớn, từ gia đình, bạn bè đến các nhóm công ty tổ chức team building
Không gian phòng ngủ cũng được thiết kế ấm cúng, với tầm nhìn ra rừng thông đầy thơ mộng
Sự mộc mạc trong thiết kế cùng vị trí đắc địa giữa thiên nhiên đã giúp biệt thự của Trọng Tấn trở thành một điểm đến lý tưởng cho những ai muốn “trốn” khỏi sự ồn ào của thành phố
Tác giả: Minh Hoàng
Nguồn tin: thuonggiaonline.vn