Rực rỡ sắc màu văn hóa trong đêm giao lưu văn nghệ Lễ hội Đền Đức Hoàng 2026

Ông Nguyễn Xuân Trung Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban QLD Di tích Đền Đức Hoàng phát biểu tại đêm giao lưu văn nghệ Lễ hội Đền Đức Hoàng 2026.

Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 16 đến 20/3 tại khuôn viên Đền Đức Hoàng, được xem là một trong những sự kiện văn hóa tâm linh tiêu biểu của địa phương. Đây là dịp để nhân dân và du khách thập phương về dâng hương tưởng niệm, đồng thời hòa mình vào chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao phong phú.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều câu lạc bộ dân ca Ví Giặm, tuồng, chèo trên địa bàn cùng các đơn vị xã bạn. Các tiết mục được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ, tạo nên không gian nghệ thuật truyền thống đặc sắc ngay giữa lòng lễ hội.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại đêm giao lưu văn nghệ.

Tại đêm giao lưu, khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục hấp dẫn như hát ví, hát giặm, diễn xướng dân gian, trích đoạn tuồng, chèo… Nội dung các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước. Đồng thời, tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử và sự đổi thay của quê hương Giai Lạc.

Ca sỹ Hà Quỳnh Như thể hiện các tiết mục giàu cảm xúc tại đêm giao lưu văn nghệ.

Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của ca sĩ Hà Quỳnh Như. Với tình cảm gắn bó sâu nặng với quê hương, nữ ca sĩ đã mang đến nhiều ca khúc giàu cảm xúc, góp phần khuấy động không khí đêm diễn.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động văn nghệ, lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô đa dạng, kết hợp hài hòa giữa phần lễ và phần hội. Bên cạnh các nghi thức truyền thống như lễ khai hội, rước kiệu và đại tế, nhiều hoạt động văn hóa – thể thao, trò chơi dân gian cũng được tổ chức xuyên suốt, tạo không khí sôi nổi trong cộng đồng.

Ngay trong ngày khai mạc 16/3, các hoạt động thể thao đã khởi động với giải bóng chuyền nam vào buổi sáng, tiếp đó là các nội dung thi đấu dân gian như đẩy gậy, kéo co vào buổi chiều. Từ ngày 16 đến 19/3, các trò chơi dân gian được duy trì liên tục, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Ngày 17/3 tiếp tục diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như giao lưu trống tế giữa các dòng họ và thi đấu cờ thẻ. Đêm cùng ngày là chương trình giao lưu nghệ thuật của các câu lạc bộ dân ca ví, giặm, chèo, tuồng – mang đến không gian văn hóa đậm chất xứ Nghệ.

Cao điểm của phần hội rơi vào ngày 18/3 với giải đua thuyền trên hồ Diệu Ốc, hứa hẹn thu hút đông đảo người dân và du khách đến cổ vũ. Cùng ngày, giải bóng chuyền nữ cũng chính thức khởi tranh. Đáng chú ý, đêm chung kết cuộc thi “Thanh niên thanh lịch Lễ hội Đền Đức Hoàng” diễn ra vào tối 18/3 được kỳ vọng tạo điểm nhấn, góp phần tôn vinh hình ảnh thế hệ trẻ năng động, hiểu biết và giàu bản sắc văn hóa.

Theo lãnh đạo UBND xã Giai Lạc, công tác chuẩn bị lễ hội năm nay được triển khai bài bản, chu đáo nhằm tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong nhân dân. Đây cũng là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, với vai trò chủ trì trực tiếp thuộc về cấp xã. Vì vậy, sự kiện không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn thể hiện tinh thần chủ động của địa phương trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý dịch vụ cũng được tăng cường, hạn chế tình trạng tiêu cực phát sinh.

Đông đảo người dân địa phương tham dự đêm giao lưu văn nghệ Lễ hội Đền Đức Hoàng 2026.



Đêm giao lưu văn nghệ nói riêng và toàn bộ chuỗi hoạt động của lễ hội nói chung đã góp phần bảo tồn, lan tỏa các giá trị văn hóa dân gian, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương Giai Lạc đến với đông đảo du khách.

Các trận đấu bóng chuyền hấp dẫn trong khuôn khổ Lễ hội Đền Đức Hoàng 2026.

Với nhiều hoạt động phong phú, không gian văn hóa tâm linh giàu truyền thống, Lễ hội Đền Đức Hoàng lần thứ 24 mang đến những trải nghiệm ý nghĩa, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa và nâng cao đời sống tinh thần của người dân địa phương.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn