Tuyển Việt Nam giành vé sớm, áp lực dồn lên Thái Lan

Tuyển Thái Lan vẫn chưa chắc suất dự Asian Cup 2027

Tấm vé dự Asian Cup 2027 của tuyển Việt Nam đến theo một kịch bản đặc biệt, nhưng hệ quả của nó lại rất rõ ràng: tạo sức ép trực tiếp lên các đối thủ trong khu vực, đặc biệt là Thái Lan.

Sau khi AFC xử thua Malaysia 0-3 ở hai trận do sử dụng cầu thủ không hợp lệ, cục diện bảng đấu thay đổi hoàn toàn. Tuyển Việt Nam từ thế bám đuổi vươn lên dẫn đầu và chính thức giành quyền đi tiếp.

Trong khi đó, Thái Lan vẫn phải chờ đến lượt trận cuối để định đoạt số phận.

Ở bảng D của vòng loại ba Asian Cup 2027, Thái Lan đang có 12 điểm sau 5 trận, ngang bằng với Turkmenistan nhưng xếp sau vì bất lợi về đối đầu. Điều đó khiến cuộc chạm trán giữa hai đội vào ngày 31/3 trở thành trận đấu mang tính quyết định.

Không còn nhiều kịch bản để tính toán, Thái Lan buộc phải thắng Turkmenistan nếu muốn giành ngôi đầu và tấm vé đi tiếp. Một kết quả hòa hoặc thất bại có thể khiến họ trả giá đắt, bất chấp hành trình trước đó khá ổn định.

Áp lực đang đè nặng lên tuyển Thái Lan ở dịp FIFA Days tháng 3.

Vấn đề của Thái Lan không nằm ở phong độ. Họ ghi 14 bàn, chỉ thủng lưới 4 lần, những con số cho thấy sự vượt trội về chuyên môn. Nhưng trong một bảng đấu mà đối đầu trực tiếp được ưu tiên, chỉ một kết quả bất lợi cũng đủ đẩy họ vào thế khó.

Việc tuyển Việt Nam giành vé sớm càng khiến trận đấu của Thái Lan trở nên căng thẳng hơn. Trong nhiều năm, hai đội luôn là đại kình địch của bóng đá Đông Nam Á. Thành tích của đội này thường kéo theo sức ép cho đội kia.

Khi Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu, Thái Lan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải theo kịp. Nếu không thể giành vé, đó sẽ là bước lùi đáng kể về vị thế trong khu vực.

Không chỉ vậy, bức tranh Đông Nam Á tại vòng loại Asian Cup cũng đang dần hình thành. Một số đội như Singapore, Indonesia đã chạm tay vào tấm vé, khiến cuộc đua không còn mang tính riêng lẻ. Trong bối cảnh đó, việc bị bỏ lại phía sau sẽ là điều khó chấp nhận với một đội tuyển từng được xem là số một khu vực như Thái Lan.

Thái Lan bước vào trận gặp Turkmenistan với đầy đủ yếu tố của một trận “chung kết”: áp lực, tính toán và rủi ro.

Nhưng khác với những trận đấu thông thường, lần này họ không có quyền sai lầm. Khi khoảng cách giữa đi tiếp và bị loại chỉ gói gọn trong 90 phút, mọi lợi thế trước đó đều trở nên mong manh.

Việt Nam đã đi trước một bước. Và giờ là lúc Thái Lan phải tự quyết định liệu họ có thể theo kịp hay không.

Tác giả: Đào Trần

Nguồn tin: znews.vn