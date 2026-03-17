“Hồng hài nhi” ra yêu sách với nữ ca sĩ giàu nhất showbiz để kết hôn, netizen nghe mà mắc cỡ giùm

“Thiên hậu” Thái Y Lâm và hoàng tử lai New Zealand - Singapore Vivian Dawson từng có mối tình “khắc cốt ghi tâm” kéo dài 6 năm. Thời điểm Thái Y Lâm - Vivian Dawson chia tay, bạn bè “thiêu hậu” cho biết nguyên nhân cặp đôi tan vỡ đến từ sự khác biệt lớn về tính cách, sở thích. Mối tình kéo dài 6 năm này cũng kết thúc trong hòa bình và không có kẻ thứ 3 xen vào.

Thế nhưng tới nay, tờ 163 lại cho hay, nguyên nhân Thái Y Lâm - Vivian Dawson “đường ai nấy đi” là do đàng trai nêu ra tận 3 điều kiện quá đáng để kết hôn bao gồm “Nhẫn cưới không rời tay, tài sản 2 vợ chồng phải là của chung, vợ phải theo họ chồng”. Đáng nói, việc mỹ nhân họ Thái đưa tài sản vào quỹ tín thác và có lối sống độc lập đã đi ngược lại với yêu sách của Vivian Dawson. Từ đây, truyền thông cùng công chúng đồng loạt nhận định, chính sự khác biệt quá lớn trong quan niệm hôn nhân đã dẫn tới những rạn nứt không thể hàn gắn giữa Thái Y Lâm với hoàng tử lai New Zealand - Singapore.

Thêm vào đó, “thiên hậu” thường xuyên phải di chuyển làm việc, biểu diễn khắp nơi trên thế giới. Điều này cũng khiến Vivian Dawson cảm thấy cô đơn khi sống tại Đài Loan (Trung Quốc) vì có ít bạn bè. Lâu lần, cảm giác cô đơn tích tụ làm cho mối quan hệ giữa mỹ nhân họ Thái và bạn trai ngày càng trở nên xa cách.

Thái Y Lâm - Vivian Dawson chia tay do đàng trai đưa ra nhiều yêu sách quá đáng để kết hôn. Ảnh: Sohu

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả không khỏi cảm thấy nực cười trước những yêu sách Vivian Dawson đưa ra cho Thái Y Lâm để kết hôn: “Lúc viết ra mấy điều kiện đó anh này không thấy mắc cỡ à?”, “Sao tài sản Thái Y Lâm nai lưng kiếm về lại phải chia đôi cho người kia? Thật nực cười”, “Tôi còn không chấp nhận nổi thì huống chi là Thái Y Lâm” ,...

Thái Y Lâm - Vivian Dawson bắt đầu bén duyên khi Vivian đóng vai chính trong MV ca nhạc mang tên Kẻ Chơi Đùa Tình Yêu (Love Player). Vivian sinh năm 1984, kém Thái Y Lâm tận 4 tuổi. Cũng chính vì khoảng cách tuổi tác mà nhiều người ban đầu có cái nhìn không tốt đẹp về mối quan hệ của cặp đôi, nhất là khi Vivian từng bị báo chí chụp được hình ảnh thân mật với với các cô gái khác, thậm chí còn dùng ứng dụng hẹn hò trên điện thoại để tán tỉnh làm quen với người khác.

Trải qua 6 năm cùng những hình ảnh cả 2 hạnh phúc cùng nhau đi du lịch, dần dần fan Thái Y Lâm cũng chấp nhận Vivian. Cặp đôi cũng công khai hẹn hò trên mạng xã hội Weibo, cho thấy tình cảm ổn định và bền vững. Có thời điểm, công chúng còn tưởng Thái Y Lâm - Vivian Dawson sẽ đi đến hôn nhân, về chung một nhà. Ấy vậy mà vào cuối năm 2016, 2 nghệ sĩ xác nhận “đường ai nấy đi” trong sự ngỡ ngàng của công chúng.

Thái Y Lâm thuở còn mặn nồng với Vivian Dawson từng không ngần ngại tận hưởng những buổi hẹn hò công khai cùng đàng trai. Ảnh: 163

Thái Y Lâm sinh năm 1980, được mệnh danh “Thiên hậu xứ Đài” hay “Nữ hoàng nhạc pop châu Á”. Cô vào showbiz từ năm 1998 khi vừa tròn 18 tuổi. Kể từ đó, nữ ca sĩ phát hành nhiều sản phẩm, thắng nhiều giải thưởng và thiết lập nhiều kỷ lục âm nhạc khác nhau. Thái Y Lâm từng là ca sĩ Đài Loan (Trung Quốc) có album bán chạy nhất showbiz tính từ năm 2000 với 25 triệu bản. Tính tới năm 2022, Thái Y Lâm đã có 16 lần được xếp hạng là nữ ca sĩ Đài Loan (Trung Quốc) có thu nhập cao nhất showbiz Hoa ngữ.

Trong khi đó, Vivian Dawson sinh năm 1984, xuất thân là người mẫu và từng giành ngôi vị Hoa vương Singapore khi vừa tròn 25 tuổi. Giai đoạn sau này, anh lấn sân diễn xuất và tham gia đóng nhiều phim, trong đó không thể không nhắc tới Tiểu Thời Đại 3,4.

Thái Y Lâm là nữ ca sĩ Đài Loan (Trung Quốc) có thu nhập cao nhất showbiz Hoa ngữ. Ảnh: Weibo

Trong khi đó, Vivian Dawson gây ấn tượng nhờ vẻ đẹp lai Á - Âu đầy cuốn hút. Ảnh: 163

Tác giả: Dương Nam

Nguồn tin: Phụ nữ Mới