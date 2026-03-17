“Giúp đỡ" sinh viên, hai cựu cán bộ Đoàn lãnh án

HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Đông Hồ (SN 1995, cựu cán bộ đoàn) 13 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thanh Duy (cựu cán bộ đoàn) 13 năm tù và Nguyễn Phương Thắng (lao động tự do) 12 năm 6 tháng tù về tội “Giả mạo trong công tác”.

Bị cáo Võ Đông Hồ.

Tai phiên tòa, cả 3 bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Võ Đông Hồ và Nguyễn Thanh Duy cho rằng, việc cấp giấy công tác xã hội (CTXH) khống xuất phát từ việc muốn giúp đỡ sinh viên.

Bị cáo Võ Đông Hồ trình bày, ban đầu nhận thức pháp luật còn hạn chế nên không biết hành vi của mình là sai, cho đến khi làm việc với cơ quan điều tra.

Bị cáo Hồ khai thêm, việc cấp giấy công tác xã hội (CTXH) khống do lúc đó ngay dịch COVID-19 rất nhiều việc và không nhớ rõ thời gian các sinh viên này đến tham gia CTXH.

Bị cáo Võ Đồng Hồ còn khai rằng, việc cấp giấy này để giúp đỡ các sinh viên có thể đủ điều kiện tốt nghiệp. Vì có nhiều trường hợp sinh viên đến năn nỉ do phải nghỉ làm để đi tham gia CTXH…

Bị cáo Nguyễn Thanh Duy (bên trái) và bị cáo Nguyễn Phương Thắng tại tòa.

Theo cáo trạng, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (Trường STU) có quy định, để đủ điều điều kiện xét tốt nghiệp, sinh viên phải tích lũy số ngày tình nguyện, CTXH trong toàn khóa học đối với hệ Đại học là 15 ngày và hệ Cao đẳng là 10 ngày.

Tháng 3/2022, qua rà soát Trường STU phát hiện hồ sơ sinh viên tham gia ngày CTXH có dấu hiệu bất thường như nội dung xác nhận tham gia ngày CTXH giống nhau, thời gian tham gia ngày CTXH vào thời điểm giãn cách xã hội trong đợt dịch COVID-19.

Phòng Công tác sinh viên đã có công văn gửi Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị hỗ trợ xác minh đối với các đối tượng mua, bán giấy xác nhận nội dung và số ngày tham gia CTXH của các cơ sở đoàn.

Quá trình điều tra xác định, Võ Đông Hồ, thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là Phó Bí thư Đoàn phường 4, quận 5 và được giao nhiệm vụ huy động lực lượng để thực hiện các hoạt động CTXH tại địa phương và chịu trách nhiệm trong việc cấp giấy CTXH cho những người tham gia.

Trong thời gian giữ chức trên, thông qua bị cáo Nguyễn Phương Thắng (bạn học của Hồ), bị cáo biết một số sinh viên không có thời gian đi làm CTXH và có nhu cầu mua giấy xác nhận để nộp cho trường STU để xét công nhận tốt nghiệp.

Bị cáo Hồ đã làm giấy CTXH khống (giả về nội dung) để đưa cho Thắng bán cho sinh viên thu lợi bất chính.

Hồ làm 1 bộ giấy CTXH khống (khoảng 6-7 tờ giấy CTXH tương đương 15 ngày CTXH) đưa cho Thắng bán với giá 200.000 đồng/bộ, số tiền chênh lệch còn lại khi Thắng bán được giá cao hơn thì Thắng hưởng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2020 đến tháng 10/2021, Võ Đông Hồ đã làm 373 giấy CTXH khống (giả về nội dung) bán cho 63 sinh viên Trường STU, thu lợi tổng số tiền 14,3 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đoàn phường 1, quận 3, Nguyễn Thanh Duy được giao nhiệm vụ huy động lực lượng để thực hiện các hoạt động CTXH tại địa phương và chịu trách nhiệm trong việc cấp giấy CTXH cho những người tham gia.

Quá trình điều tra xác định, Duy đã cấp giấy CTXH khống (giả về nội dung) cho 9 sinh viên Trường STU.

Trước tòa, nói lời sau cùng các bị cáo thừa nhận hành vi sai phạm và ân hận cho rằng sai “giúp đỡ” sinh viên của mình không chỉ tự xóa đi hình ảnh của chính mình, mà còn ảnh hưởng đến uy tín của tập thể. Các bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ mức án để sớm được trở về làm lại cuộc đời và lại được cống hiến…

Tác giả: Bùi Thanh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân