Mang điện thoại đi cầm, người phụ nữ dựng chuyện bị cướp rồi báo công an

Ngày 17-3, Công an phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai cho biết đã xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng đối với chị V.H.Q. (SN 1998, trú ở địa phương) về hành vi báo tin giả đến cơ quan công an.

Trước đó, ngày 10-3, chị Q. đến trình báo bị hai đối tượng lạ mặt cướp giật túi xách khi đang lưu thông trên đường Yết Kiêu.

Theo lời khai ban đầu, bên trong túi có một điện thoại iPhone 16 Pro Max cùng nhiều tài sản có giá trị.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc xác minh. Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện trường, trích xuất hình ảnh và thu thập chứng cứ, cơ quan chức năng không phát hiện dấu hiệu của vụ cướp giật như trình báo.

Đáng chú ý, trong quá trình làm việc, lời khai của chị Q. liên tục thay đổi, xuất hiện nhiều điểm mâu thuẫn. Trước các chứng cứ thu thập được, chị này sau đó thừa nhận đã dựng chuyện bị cướp.

Theo cơ quan công an, do đang nợ nần, chị Q. đã mang điện thoại đi cầm cố. Lo sợ gia đình phát hiện, người này đã nghĩ ra việc trình báo giả để che giấu sự việc.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động