CLIP: Xe ô tô 7 chỗ gây tai nạn rồi ngang nhiên rời khỏi hiện trường

Trưa 17-3, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin, tiến hành truy xét vụ việc ô tô 7 chỗ vượt ẩu, gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường trên đường Nguyễn Hữu Thọ, gây bức xúc trong dư luận.

2 người đi xe máy bị va chạm, ngã lăn trên đường

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 6 phút ngày 16-3 tại khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ (TP Đà Nẵng). Kèm theo clip là nội dung phản ánh việc một xe ô tô hiệu Fortuner màu đen, biển số nền vàng, chạy ẩu, vượt phải và gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Hình ảnh từ camera hành trình của một phương tiện đi phía sau ghi lại cảnh chiếc ô tô 7 chỗ màu đen đang lưu thông ở làn dành cho ô tô. Khi di chuyển, tài xế đã cố tình vượt phải một xe ô tô cùng chiều phía trước.

Camera hành trình ghi lại cảnh vượt ẩu, lấn làn, gây tai nạn của xe ô tô 7 chỗ

Trong quá trình lách sang phải, xe ô tô này lấn qua làn đường hỗn hợp rồi va chạm mạnh với 2 người đang đi trên xe máy. Cú va quệt khiến 2 người đi xe máy ngã xuống đường.

Tuy nhiên, thay vì dừng lại kiểm tra tình trạng nạn nhân và phối hợp xử lý theo quy định, tài xế ô tô tiếp tục điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút nhiều ý kiến bình luận, trong đó không ít người bày tỏ phẫn nộ trước hành vi vượt ẩu, coi thường an toàn của người khác. Đặc biệt, việc rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn bị cộng đồng mạng lên án.

Tác giả: Hải Định

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ