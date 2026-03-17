Đặc sản miền Trung "vừa đắng vừa ngọt", nướng bằng lá rừng, Chủ tịch tỉnh chia sẻ trên Facebook

Việt Nam có nhiều đặc sản vùng miền khiến thực khách chỉ cần ăn một lần là nhớ mãi. Không ít món ăn dân dã, từ những nguyên liệu quen thuộc như cá, rau rừng hay gia vị bản địa, qua cách chế biến đặc biệt đã trở thành “thương hiệu” gắn với từng vùng đất.

Ở Hà Tĩnh, ngoài những sản vật nổi tiếng như cam Khe Mây hay bưởi Phúc Trạch, vùng núi Hương Khê còn có một món ăn khá đặc biệt: cá chàu (cá tràu, cá lóc) nướng lá sim. Món cá nướng bằng lá rừng này không chỉ được nhiều thực khách tìm đến thưởng thức mà còn từng được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định chia sẻ trên Facebook cá nhân, như một cách giới thiệu đặc sản địa phương tới cộng đồng mạng.

Cá nướng đặc biệt của vùng núi Hương Khê

Hương Khê là huyện miền núi nằm ở phía Tây tỉnh Hà Tĩnh, nơi có địa hình đồi núi xen kẽ sông suối. Nhắc tới vùng đất này, nhiều người nghĩ ngay đến những đặc sản nổi tiếng như cam Khe Mây hay bưởi Phúc Trạch. Tuy nhiên, bên cạnh trái cây, Hương Khê còn có nhiều món ăn dân dã mang đậm hương vị núi rừng, trong đó có cá chàu nướng lá sim.

Theo thông tin từ Báo Hà Tĩnh, cá chàu là cách gọi địa phương của cá tràu (cá lóc). Loài cá này sống phổ biến ở ruộng nước, ao hồ và các khe suối miền Trung. Nhờ môi trường sống tự nhiên nên thịt cá chắc, ít mỡ và có vị ngọt đặc trưng.

Điểm đặc biệt khiến món cá chàu nướng ở Hương Khê trở nên khác biệt nằm ở cách chế biến. Thay vì chỉ nướng cá trên than như thông thường, người dân nơi đây sử dụng lá sim rừng – loại lá mọc nhiều trên các sườn đồi – để tạo hương thơm cho món ăn.

Khi nướng, lá sim được cho trực tiếp lên bếp than. Khói từ lá sim tỏa ra mùi thơm nhẹ, thấm dần vào lớp da cá. Nhờ vậy, cá nướng không chỉ giảm bớt mùi tanh mà còn mang một hương vị rất riêng, gợi cảm giác của núi rừng.

Sau khi nướng xong, lớp vảy bên ngoài cá cháy xém. Khi bóc lớp vảy này ra, phần thịt bên trong hiện lên trắng, chắc và thơm. Nhiều thực khách cho biết chỉ cần ngửi mùi khói lá sim quyện với cá nướng cũng đã thấy hấp dẫn.

Cách chế biến đặc biệt tạo hương vị núi rừng

Theo thông tin trên Báo Tiền Phong, để làm món cá chàu nướng đúng kiểu Hương Khê, khâu chọn cá khá quan trọng. Cá thường được chọn loại nặng khoảng 1–1,5 kg, thịt chắc và ít xương dăm.

Sau khi bắt về, cá không được chế biến ngay mà thường được nuôi trong bể nước vài ngày để nhả hết bùn đất. Tiếp đó, cá được làm sạch vảy, mang và rửa kỹ trước khi nướng.

Một chi tiết khá đặc biệt là nhiều người địa phương giữ nguyên phần ruột cá khi nướng. Theo kinh nghiệm của họ, mật cá tạo nên vị đắng nhẹ đặc trưng, khi ăn sẽ hòa quyện với vị ngọt của thịt cá.

Cá sau khi sơ chế được xiên vào thanh tre hoặc thanh sắt, dựng cạnh bếp than. Trong suốt quá trình nướng, người làm liên tục cho lá sim rừng lên bếp để tạo khói thơm.

Thời gian nướng thường kéo dài khoảng 20–30 phút, tùy kích cỡ cá. Sau khi cá chín, nhiều quán còn ủ cá thêm 10–15 phút để thịt săn lại, giữ được độ ngọt tự nhiên.

Khi thưởng thức, cá nướng thường được ăn kèm với nhiều loại rau như xà lách, cải xanh, rau rừng cùng bát nước mắm tỏi ớt. Sự kết hợp giữa vị ngọt của cá, mùi thơm của lá sim và vị tươi mát của rau khiến món ăn trở nên hấp dẫn.

Nhờ hương vị đặc biệt, cá tràu nướng lá sim ngày càng trở thành món ăn được nhiều du khách tìm đến khi ghé thăm Hà Tĩnh. Theo Tiền Phong, giá cá nướng tại Hương Khê hiện phổ biến khoảng 170.000 đồng/kg.

Một con cá thường nặng từ 1 đến 1,5 kg, tương đương khoảng 170.000–250.000 đồng mỗi con. Mức giá này được nhiều thực khách đánh giá là hợp lý so với kích cỡ và cách chế biến công phu của món ăn.

Tại một số quán ở Hương Khê, mỗi ngày có thể bán hàng chục kg cá nướng, đặc biệt vào dịp cuối tuần hoặc mùa du lịch. Không ít thực khách từ các địa phương lân cận như Nghệ An, Quảng Bình hay thậm chí Hà Nội cũng tìm đến để thưởng thức món đặc sản này.

Tác giả: Thu Phương

Nguồn tin: Phụ nữ Mới