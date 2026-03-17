Chú rể mất sạch tiền mừng tiệc cưới sau đêm tân hôn

Ngày 16/3, Công an xã Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) cho biết đang phối hợp cơ quan CSĐT Công an tỉnh điều tra vụ mất trộm thùng tiền mừng cưới xảy ra tại nhà anh V.T.A (SN 1993, ngụ ấp Trảng Cò) vào ngày 15/3.

Theo trình báo của anh A. với Công an địa phương, ngày 14/3, gia đình tổ chức tiệc cưới cho anh A. với 30 bàn tiệc. Đến 21h cùng ngày, anh A. vào phòng ngủ do say rượu và để điện thoại di động trên đầu giường.

Camera an ninh nhà anh A. ghi lại hình ảnh kẻ gian đột nhập vào nhà trộm thùng tiền mừng cưới, cùng 5 điện thoại di động.



Sau khi khách ra về hết, gia đình anh A. mang thùng tiền mừng cưới khoảng 150 triệu đồng để vào phòng ngủ của chú rể, rồi khoá cửa trước đi ngủ, nhưng quên khoá cửa sau.

Đến sáng 15/3, người thân của anh A. thức dậy phát hiện điện thoại đã bị lấy trộm. Cùng lúc, những người khác và anh A. cũng phát hiện điện thoại cũng bị mất. Đặc biệt, thùng tiền mừng cưới cũng “biến mất”. Theo trình báo của gia đình chú rễ, tổng tài sản bị thiệt hại khoảng 276 triệu đồng.

Công an xã Trần Văn Thời sau khi vào cuộc điều tra đã phát hiện cách nhà anh A. vài chục mét có một thùng nhựa (thùng tiền mừng cưới) cùng 208 bao thư đã bị kẻ giang xé lấy tiền. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Văn Đức

Nguồn tin: cand.com.vn