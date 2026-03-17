Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Tĩnh: Áp lực lớn khi thí sinh tăng

Số lượng thí sinh tăng cao khiến nhiều học sinh và phụ huynh lớp 9 không khỏi lo lắng.

Thí sinh tăng mạnh

Mùa tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 tại Hà Tĩnh được dự báo nhiều áp lực hơn so với các năm trước khi số lượng học sinh lớp 9 tăng mạnh.

Theo thống kê của ngành Giáo dục Hà Tĩnh, năm nay tỉnh có hơn 22.600 học sinh lớp 9, tăng gần 4.000 em so với năm học trước. Tuy nhiên, dự báo chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập không tăng khiến mức độ cạnh tranh của kỳ thi vào lớp 10 được đánh giá sẽ gay gắt.

Tại Trường THCS Lê Bình (phường Thành Sen), năm học 2025 - 2026 số lượng học sinh lớp 9 tăng đáng kể; trường có 1.093 học sinh, trong đó 264 em lớp 9/6 lớp. Năm học trước chỉ có 149 học sinh lớp 9, tức tăng hơn 115 học sinh.

Theo cô Nguyễn Thị Mai Toàn - giáo viên Ngữ văn, để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập từ sớm và phân loại học sinh theo từng nhóm năng lực. Mặt khác, “Trường bố trí dạy thêm cho học sinh 2 buổi/tuần với các môn thi, chủ yếu vào buổi chiều ngoại khóa. Quá trình ôn tập, giáo viên bám sát định hướng của sở GD&ĐT, tập trung củng cố kiến thức cơ bản và tăng cường luyện đề cho học sinh”, cô Toàn cho biết.

Với môn Ngữ văn, giáo viên chú trọng rèn luyện kỹ năng đọc hiểu theo cấu trúc đề thi gồm 5 câu hỏi, đồng thời tăng cường luyện viết các dạng bài nghị luận văn học và nghị luận xã hội. Việc chấm, chữa bài được thực hiện thường xuyên để học sinh nhận ra điểm mạnh, yếu và điều chỉnh phương pháp làm bài.

Trước áp lực của kỳ thi, giáo viên cũng thường xuyên động viên học sinh giữ tinh thần lạc quan, tránh tâm lý quá căng thẳng. Việc phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh được tăng cường nhằm theo sát quá trình học tập của từng em.

Theo bà Trịnh Thị Mỹ Lê – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Bình, nhà trường đã tổ chức hai kỳ thi thử giúp học sinh làm quen với không khí phòng thi, rèn kỹ năng làm bài và kiểm tra lại hệ thống kiến thức. Hiện, trường chuẩn bị cho kỳ thi thử thứ ba, và điều chỉnh kế hoạch ôn tập dựa trên kết quả các đợt khảo sát.

Không chỉ tại các trường nội thành, nhiều trường vùng ven cũng ghi nhận số học sinh lớp 9 tăng. Tại Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà), năm học 2025 - 2026, nhà trường có 327 học sinh lớp 9 với 8 lớp, tăng 60 học sinh so với năm trước. Theo ông Phan Lê Hòa - Hiệu trưởng, áp lực tuyển sinh không chỉ đến từ số lượng học sinh tăng, mà còn từ việc nhiều em tập trung đăng ký vào các trường “tốp trên”.

“Gần 95% học sinh của trường đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Lý Tự Trọng, trong khi đây là trường có sức hút lớn trên địa bàn. Ngoài học sinh của trường, còn khoảng 5 trường THCS khác cũng có học sinh đăng ký vào đây”, ông Hòa cho biết.

Theo dự tính, số học sinh của 5 trường trên địa bàn đăng ký vào Trường THPT Lý Tự Trọng có thể lên tới 900 em, mà chỉ tiêu tuyển sinh của trường hằng năm khoảng 550 học sinh. Đồng nghĩa số học sinh trượt nguyện vọng 1 khá lớn. Chính vì vậy, không chỉ học sinh mà nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng trước kỳ thi năm nay.

Một tiết ôn tập của cô trò Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Chủ động ôn tập, định hướng phân luồng

Trước áp lực của kỳ thi, nhiều trường THCS trên địa bàn Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các giải pháp ôn tập và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh từ sớm.

Tại Trường THCS Phan Huy Chú, kết thúc nghỉ Tết Nguyên đán, nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh toàn trường để cung cấp thông tin về kỳ thi, các môn thi, số lượng thí sinh tham gia.

“Đây là năm đầu tiên học sinh lớp 9 ôn thi theo quy định mới của Thông tư 29, vì vậy từ đầu năm học nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch dạy học và ôn tập phù hợp. Học sinh được tổ chức ôn luyện từ sớm với lịch học thêm 3 buổi/tuần. Khi Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, công bố môn thi thứ ba là Tiếng Anh, nhà trường tiếp tục điều chỉnh kế hoạch để tập trung nội dung trọng tâm. Dự kiến từ nay đến kỳ thi, mỗi môn sẽ bố trí khoảng 10 buổi ôn tập chuyên sâu”, ông Phan Lê Hòa cho biết.

Ngoài củng cố kiến thức, nhà trường đặc biệt chú trọng ổn định tâm lý và phân luồng học sinh. Theo đó, bên cạnh số học sinh đăng ký thi vào các trường THPT, khoảng 15 học sinh đã lựa chọn nguyện vọng vào các trường nghề sau khi có kết quả khảo sát năng lực, hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện. Nhà trường cũng phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề tổ chức các buổi tư vấn hướng nghiệp, giúp học sinh hiểu rõ hơn về các lựa chọn sau THCS.

Việc dạy học được tổ chức theo hướng phân hóa. Nhà trường bố trí các lớp riêng cho học sinh không đăng ký thi vào THPT, đồng thời tổ chức các lớp ôn tập nâng cao cho nhóm học sinh có nhu cầu thi vào các trường chuyên.

Cô Nguyễn Thị Thảo - giáo viên chủ nhiệm, kiêm dạy môn Toán của lớp, cho biết: “Chúng tôi bám sát cấu trúc và ‘phom’ đề thi của sở GD&ĐT những năm gần đây để định hướng nội dung ôn tập. Ngoài ra, giáo viên tham khảo đề thi một số tỉnh có cấu trúc tương đồng để đa dạng hóa dạng bài, giúp học sinh rèn kỹ năng xử lý tình huống”.

Trong quá trình ôn tập, giáo viên tập trung hệ thống hóa kiến thức trọng tâm, hướng dẫn phương pháp làm bài và tăng cường luyện đề để học sinh rèn kỹ năng phân bổ thời gian, tránh mất điểm ở những câu hỏi cơ bản.

Theo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, ngay sau khi công bố môn thi thứ ba, đơn vị đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm của học kỳ II, trong đó đặc biệt nhấn mạnh công tác ôn tập cho học sinh lớp 9.

Sở yêu cầu các địa phương chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch ôn tập cụ thể, khoa học và phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm vừa hoàn thành chương trình học, vừa bố trí thời gian hợp lý cho việc ôn luyện.

Nội dung ôn tập phải bám sát cấu trúc đề thi, chuẩn kiến thức và kỹ năng, tránh tình trạng dàn trải hoặc gây áp lực quá lớn cho học sinh.

Bên cạnh đó, ngành Giáo dục yêu cầu các trường tổ chức các đợt thi thử, khai thác hiệu quả hệ thống câu hỏi và đề thi tham khảo để học sinh làm quen với không khí phòng thi và rèn luyện kỹ năng làm bài. Việc tăng cường sinh hoạt chuyên môn giữa giáo viên các trường, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, kiểm tra giám sát công tác ôn tập cũng được chú trọng. Công tác tư vấn tâm lý học đường được đẩy mạnh nhằm giúp học sinh giữ tâm lý ổn định trong giai đoạn nước rút trước kỳ thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 tại Hà Tĩnh dự kiến diễn ra ngày 25/5/2026, sớm hơn 1 tuần so với năm trước. Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã quyết định Tiếng Anh là môn thi thứ 3 cùng Toán và Ngữ văn. Đây là năm thứ hai liên tiếp Tiếng Anh được lựa chọn, thể hiện định hướng nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ ở cấp THCS, tạo nền tảng cho học sinh khi bước vào THPT và đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển nguồn nhân lực của địa phương.

Tác giả: Hồ Phương

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn