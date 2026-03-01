Nghệ An: Xử phạt 180 triệu đồng trong lĩnh vực môi trường

Theo đó, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An ông Nguyễn Duy Nhật đã ký quyết định số 1084/QĐ-SNNMT xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Greenfoods Tân Kỳ với số tiền 180 triệu đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cụ thể, qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp đã vận hành không đúng quy trình đối với công trình xử lý chất thải. Sau hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất 480 m³/ngày đêm, công ty đã xây dựng thêm 3 hồ sinh thái để xử lý nước thải. Tuy nhiên, các hồ này chưa được lót đáy theo quy định. Ngoài ra, nước thải sau xử lý không được tái sử dụng hoàn toàn mà một phần đã xả ra khe Lội, thuộc địa bàn xóm Vạn Long, xã Giai Xuân.

Với hành vi vi phạm nêu trên, Công ty cổ phần Greenfoods Tân Kỳ bị xử phạt 180 triệu đồng theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 10 và khoản 2 Điều 6 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; đồng thời căn cứ khoản 4 Điều 23 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Bên cạnh đó, tại Thông báo số 449/TB-SNNMT, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An yêu cầu Công ty cổ phần Greenfoods Tân Kỳ khẩn trương khắc phục các tồn tại. Cụ thể, doanh nghiệp phải tiến hành lót đáy các hồ sinh thái thuộc hệ thống xử lý nước thải tập trung; vận hành đúng quy trình xử lý nước thải theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và không được xả nước thải ra môi trường.

Ngoài ra, công ty phải thực hiện việc thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại theo đúng quy định; đồng thời rà soát, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục môi trường đối với những thay đổi về công trình và biện pháp bảo vệ môi trường so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm quyết định xử phạt và báo cáo kết quả khắc phục trong thời hạn 90 ngày. Sau thời gian này, nếu công ty chưa hoàn thành việc khắc phục, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, trang trại sinh thái hỗn hợp chăn nuôi, trồng trọt và sản xuất giống cây trồng Giai Xuân tại xóm Vạn Long, xã Giai Xuân do Công ty cổ phần Greenfoods Tân Kỳ làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 130 tỷ đồng, với quy mô chăn nuôi khoảng 18.000 - 22.000 con lợn mỗi năm.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn