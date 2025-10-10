ĐT Thái Lan nguy cơ phải "ngồi nhà" xem Asian Cup 2027

Tối 9/10, ĐT Thái Lan giành chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận thứ 3 bảng D vòng loại Asian Cup 2027. Dù có thêm 3 điểm, “Voi chiến” vẫn đối mặt nguy cơ lớn bị loại khi cục diện bảng đấu đang trở nên cực kỳ căng thẳng.

Sau 3 lượt trận, cả Thái Lan, Turkmenistan và Sri Lanka đều có cùng 6 điểm. Tuy nhiên, thầy trò HLV Masatada Ishii tạm xếp thứ 3 do kém hiệu số bàn thắng bại. Điều này đồng nghĩa với việc Thái Lan sẽ buộc phải thắng trong các trận quyết định gặp Sri Lanka và Turkmenistan nếu muốn giành ngôi nhất bảng - tấm vé trực tiếp dự Asian Cup 2027.

Ở lượt đấu vừa qua, Sri Lanka gây bất ngờ lớn khi đánh bại Turkmenistan 1-0. Đội bóng Nam Á đang “lột xác” mạnh mẽ nhờ làn sóng nhập tịch nhiều cầu thủ lai gốc châu Âu. Nhờ lực lượng này, Sri Lanka đã vượt qua Campuchia ở vòng play-off để góp mặt tại vòng loại cuối cùng.

Về phần mình, Thái Lan sẽ phải dốc toàn lực ở trận lượt về với Đài Bắc Trung Hoa tại lượt 4 sắp tới, trước khi bước vào hai trận đấu quyết định với Sri Lanka và Turkmenistan. Một cú sảy chân lúc này hoàn toàn có thể khiến “Voi chiến” phải ngậm ngùi xem Asian Cup 2027 qua màn ảnh nhỏ.

