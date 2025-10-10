Đội tuyển Việt Nam thắng 3 - 1 trước Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027

Kết thúc trận đấu, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua đội tuyển Nepal với kết quả chung cuộc 3 - 1. Các bàn thắng của đội chủ nhà được ghi do công Nguyễn Tiến Linh, Phan Xuân Mạnh và Đoàn Văn Vĩ.

Trận thi đấu giữa đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) và đội tuyển Nepal (áo xanh) với kết quả chung cuộc 3 - 1 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Việt Nam chủ động tấn công và sớm tạo lợi thế. Phút thứ 10, từ đường tạt bóng bên cánh phải, Nguyễn Tiến Linh khống chế gọn gàng rồi tung cú sút chéo góc hạ gục thủ môn Kiran Chemjong, mở tỷ số 1 - 0. Chỉ hai phút sau, Tiến Linh tiếp tục có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng không thắng được phản xạ xuất sắc của thủ môn đội khách.

Bất ngờ xảy ra ở phút 17, khi Nepal tận dụng cơ hội hiếm hoi để gỡ hòa. Từ pha đá phạt bên cánh trái, Sanish Shrestha bật cao đánh đầu cận thành, không cho Đặng Văn Lâm cơ hội cản phá.

Sau bàn thua, tuyển Việt Nam đẩy cao đội hình, kiểm soát hoàn toàn thế trận. Phút 26, Phạm Tuấn Hải đưa bóng vào lưới Nepal nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Dù liên tục ép sân, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự dày đặc của đối phương.

Phút bù giờ cuối của hiệp một, tuyển Nepal chỉ còn chơi với 10 người sau khi tiền vệ Laken Limbu nhận thẻ đỏ trực tiếp do phạm lỗi với Nguyễn Hai Long. Dù được hưởng quả đá phạt ở vị trí thuận lợi, Hai Long không thể tận dụng để ghi bàn. Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 1 - 1, dù Việt Nam cầm bóng tới 71% với chín lần dứt điểm và năm trong số đó trúng đích.

Niềm vui của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam khi ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2 - 1. Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN

Bước sang hiệp hai, với lợi thế chơi hơn người, cùng sự cổ vũ của gần 8.600 khán giả trên sân vận động Bình Dương, thế trận tiếp tục nghiêng hẳn về phía đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, hàng thủ Nepal vẫn kiên cường chống đỡ trong suốt nửa đầu hiệp đấu thứ hai. Nỗ lực của tuyển Việt Nam được đền đáp ở phút 67 khi Xuân Mạnh tận dụng cú đấm bóng thiếu an toàn của thủ môn đối phương để dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2 - 1.

Chỉ năm phút sau, Văn Vĩ ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3 - 1 từ pha kiến tạo của Hoàng Đức khiến thủ môn Chemjong không bắt dính, hậu vệ này có mặt kịp thời để đá bồi thành bàn.

Đội tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục tạo sức ép mạnh mẽ về phía đội tuyển Nepal đến những phút cuối cùng của trận đấu. Thanh Nhàn đã có cơ hội đưa bóng vào lưới Nepal ở phút 90+3 nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Kết thúc trận đấu, đội tuyển Việt Nam giành trọn ba điểm trong trận lượt đi trước đội tuyển Nepal.

Theo lịch thi đấu, lúc 19 giờ 30 phút ngày 14/10, đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Nepal trên sân vận động Thống Nhất, trong vai trò đội khách.

Tác giả: Huyền Trang

Nguồn tin: baotintuc.vn