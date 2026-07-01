Chuyện gì đang xảy ra với Hoa hậu Mai Phương Thuý?

Sau gần 20 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy vẫn là một trong những nàng hậu có sức hút đặc biệt. Dù không còn hoạt động showbiz thường xuyên, mọi động thái của cô trên mạng xã hội đều dễ dàng trở thành chủ đề được bàn luận.

Như mới đây, Mai Phương Thúy bất ngờ để lại bình luận dưới bài đăng của Lý Nhã Kỳ khi đàn chị bày tỏ sự bức xúc trên mạng xã hội. Dòng chia sẻ của Mai Phương Thuý nhanh chóng được cư dân mạng chụp lại, lan truyền trên nhiều diễn đàn và thu hút hàng loạt ý kiến bàn tán.

Đến tối 4/8, nhiều netizen tiếp tục phát hiện một diễn biến lạ trên trang cá nhân của Mai Phương Thúy. Hàng loạt bài đăng gần đây của cô bất ngờ xuất hiện dày đặc biểu tượng "phẫn nộ", thay vì những lượt "thích" hay "thả tim" như thường thấy. Hiện phần bình luận trên trang Facebook của Mai Phương Thúy cũng đã được tắt.

Xuất hiện rất nhiều tương tác báo phẫn nộ bên dưới những bài đăng mới nhất trên trang cá nhân của Mai Phương Thuý

Những năm gần đây, Mai Phương Thúy gần như rút khỏi các hoạt động giải trí để tập trung cho cuộc sống cá nhân và công việc đầu tư. Hoa hậu Việt Nam 2006 hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện, thay vào đó dành nhiều thời gian cho kinh doanh, tài chính và những chuyến đi nước ngoài. Tuy kín tiếng hơn trước, mỗi lần cập nhật trạng thái, cô vẫn luôn tạo ra sức hút lớn trên mạng xã hội.

Cách đây không lâu, Mai Phương Thúy từng khiến netizen xôn xao khi liên tục đăng những dòng trạng thái đầy tâm trạng. Đầu tiên là chia sẻ ngắn gọn: "Tạm biệt Hà Nội", sau đó tiếp tục đăng ảnh selfie kèm dòng suy ngẫm: "Dọn vali, biết mang gì và để lại gì?".

Hai bài đăng xuất hiện liên tiếp khiến nhiều người đặt nghi vấn nàng hậu chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới trong cuộc sống. Không ít ý kiến cho rằng Mai Phương Thúy có thể thay đổi nơi sinh sống hoặc dành nhiều thời gian ở nước ngoài hơn. Trước đó, cô cũng từng nhiều lần chia sẻ hình ảnh cuộc sống tại Mỹ, làm dấy lên tin đồn chuẩn bị định cư.

Thời gian gần đây, Mai Phương Thuý liên tục cập nhật cuộc sống tại Việt Nam và Mỹ

Về chuyện tình cảm, Mai Phương Thúy vẫn giữ sự kín đáo nhưng chưa bao giờ né tránh khi được hỏi. Cô nhiều lần nhắc đến bạn trai bằng cách gọi thân mật là "anh xã", cho biết cả hai đã gắn bó trong thời gian dài. Dù vậy, nàng hậu khẳng định bản thân chưa chịu áp lực phải kết hôn. "Tôi nghĩ mỗi người có một tốc độ trưởng thành khác nhau. Có người rất sớm đã sẵn sàng cho hôn nhân, còn tôi thì chậm hơn bạn bè khá nhiều. Khi nào thực sự thấy mình đủ trưởng thành, tôi mới nghĩ đến chuyện lấy chồng", Mai Phương Thúy từng chia sẻ.

Ở tuổi 37, Mai Phương Thúy vẫn duy trì cuộc sống độc lập, thành công trong lĩnh vực đầu tư và được xem là một trong những hoa hậu có sức ảnh hưởng bền bỉ nhất Vbiz. Chính vì vậy, những diễn biến bất thường trên trang cá nhân của cô trong những ngày qua càng khiến cư dân mạng dành nhiều sự chú ý.

Cư dân mạng hoang mang chuyện gì xảy ra với Hoa hậu hot nhất nhì Vbiz

Ảnh: FBNV

Tác giả: Hạ Anh

Nguồn tin: Phụ nữ mới