Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 7/2026

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phạm Trọng Hoàng – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hồ Lê Ngọc - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các đơn vị trong Khối nội chính.

Quang cảnh hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu chủ trì hội nghị

Trong tháng 7/2026, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện kịp thời tham gia tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy, phối hợp nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự trên các lĩnh vực. Các đơn vị đã chủ động phát hiện, tham mưu xử lý tốt các vụ việc phát sinh, không để xảy ra tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.

Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Xuân Bảy báo cáo công tác nội chính tháng 7/2026

Lực lượng chức năng đã tổ chức ra quân, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, truy quét, xử lý nghiêm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng, các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ đạt kết quả tốt; đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện chính trị - xã hội lớn trên địa bàn.

Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định. Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả.

Tuy nhiên, tình hình khiếu kiện trong nhân dân do chưa đồng thuận với phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm; tình trạng cháy rừng… còn tiềm ẩn phức tạp. Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội có xu hướng gia tăng; còn xảy ra ô nhiễm môi trường liên quan đến cháy bãi rác ở Khu xử lý rác thải rắn Nghi Yên, xã Nghi Lộc…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị tập trung triển khai các quy định mới liên quan đến công tác nội chính; quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hồng Hoa đề nghị các ngành trong khối Nội chính tăng cường công tác rà soát, xử lý các dự án tồn đọng

Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Duy Thanh dự báo tình hình an ninh trật tự thời gian tới

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo tình hình an ninh biên giới, tuyến biển

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, kiêm Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh Thái Minh Tuấn báo cáo về việc giải quyết khiếu nại liên quan đến Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A

Về nhiệm vụ trong tháng 8/2026, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị lực lượng vũ trang duy trì nghiêm nề nếp, quân số trực sẵn sàng chiến đấu; quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, xã hội trên địa bàn, nhất là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, nhất là triển khai quyết liệt các giải pháp chỉ đạo xử lý, phòng ngừa ngăn chặn không để xảy ra cháy rừng.

Tăng cường công tác nắm, dự báo, đánh giá chính xác tình hình, nhất là địa bàn chiến lược, trọng điểm, bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, địa bàn đặc thù. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo; đấu tranh hiệu quả với các vấn đề lợi dụng dân chủ, nhân quyền để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 02 cấp. Tăng cường quan hệ phối hợp công tác giữa các lực lượng: Quân sự, Công an xã, phường, Viện kiểm sát nhân dân khu vực, Tòa án nhân dân khu vực, Thi hành án dân sự khu vực và cấp ủy, UBND cấp xã... để kịp thời phát hiện, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động, không để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc, chống phá.

Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tập trung kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản công, đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, nhất các cơ sở nhà đất, tài sản công thuộc cấp huyện quản lý, sử dụng trước đây. Chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, tạo chuyển biến rõ nét, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành, đưa các dự án vào khai thác, sử dụng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, tăng tính công khai, minh bạch, khắc phục triệt để tình trạng “tham nhũng vặt”; nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Tiếp tục xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người... Đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa; triển khai kế hoạch tấn công, truy quét tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; phối hợp, thực hiện tốt công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, bắt giam, giữ, điều tra, xử lý tội phạm. Tăng cường công tác phòng chống cháy rừng, cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xử lý nghiêm các vi phạm. Tập trung đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm...

Tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo…

Trong tháng 7/2026, toàn tỉnh xảy ra 58 vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, làm bị thương 07 người, thiệt hại tài sản khoảng 1,1 tỷ đồng (so với tháng 06/2026 tăng 16 vụ, giảm 4 người bị thương). Lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 83 vụ, 166 đối tượng vận chuyển, tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu 728,5 gam hêrôin, 1.775 viên ma túy và 60,5 gam ma túy tổng hợp, 1,01 kg ma túy đá. Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 184 vụ, 230 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, môi trường; chủ yếu là hành vi vận chuyển, mua bán, tàng trữ hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, gian lận thương mại; thu 2,8 tạ pháo, 05 tạ sản phẩm động vật. 200 m3 đất, cát, 5.000 sản phẩm hàng hóa với tổng trị giá gần 04 tỷ đồng Phát hiện xử lý 01 vụ, 01 đối tượng tham ô tài sản. Về tội phạm công nghệ cao, phát hiện xử lý 12 vụ, 37 đối tượng đánh bạc trên không gian mạng. Về tai nạn giao thông, trên địa bàn xảy ra 22 vụ, làm chết 20 người, bị thương 06 người (so với tháng 06/2026 giảm 05 vụ, giảm 01 người chết, 11 người bị thương)...

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn