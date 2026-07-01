Ý: Vứt nhầm vé số trúng 1 triệu euro lên xe rác, 'phép màu' đã xảy ra

Tấm vé số trúng giải 1 triệu euro đã được tìm thấy trong đống rác ở Ý - Ảnh minh họa: AFP

Ngày 4-8, Hãng tin AFP chia sẻ câu chuyện một tờ vé số trúng giải trị giá 1 triệu euro (khoảng 1,15 triệu USD) đã được tìm thấy trong đống rác ở Ý, sau khi người phụ nữ trúng giải hoảng loạn gọi điện nhờ nhân viên thu gom rác giúp tìm lại.

Ông Roberto Nicola Toscano - lãnh đạo Công ty quản lý rác thải SANB tại vùng Puglia thuộc miền nam Ý - cho biết tấm vé cào trúng thưởng vẫn còn nguyên vẹn sau khi các công nhân vệ sinh lục tung đống rác trên xe tải.

Ông Toscano kể hôm 2-8, sau kỳ quay số, người phụ nữ mang vé đến cửa hàng địa phương để kiểm tra. Máy quét hiển thị thông báo "không thể thanh toán", bởi các cửa hàng nhỏ chỉ được phép chi trả những giải thưởng có giá trị thấp.

Tuy nhiên, người phụ nữ - danh tính không được tiết lộ - không nhận ra mình đã trúng giải độc đắc.

"Người này luôn chọn cùng một dãy số vì chúng gắn với một người thân yêu" - ông Toscano nói.

Khi trở về nhà, một người thân báo cho bà biết dãy số quen thuộc đã trúng thưởng. Họ lập tức quay lại cửa hàng, nhưng tấm vé trước đó đã bị vứt vào thùng rác và xe thu gom rác cũng rời đi.

Người phụ nữ sau đó gọi điện cho ông Toscano.

"Chúng tôi lần theo hành trình của tấm vé, dù không có nhiều hy vọng tìm lại vì nó đã bị xe thu gom rác mang đi" - ông Toscano nói với AFP.

May mắn thay, họ xác định được đúng chiếc xe chở rác và kịp thời yêu cầu dừng xe. Do rác thải có thể chứa các vật liệu nguy hiểm, chiếc xe được đưa đến một công ty có đầy đủ thiết bị để tiến hành tìm kiếm.

Các công nhân đã mất hơn một ngày tìm kiếm và phát hiện nhiều tấm vé số.

"Trong số đó có tấm vé mà chúng tôi tìm kiếm. Nó vẫn còn nguyên vẹn một cách kỳ diệu" - ông Toscano nói với AFP ngày 4-8.

Khi ông báo tin đã tìm thấy tấm vé, "bà ấy đã bật khóc vì xúc động".

"Tôi rất muốn ôm chúc mừng bà ấy, nhưng lúc đó chúng tôi chỉ đang nói chuyện qua điện thoại" - ông kể lại.

Ông Toscano cho biết đã yêu cầu người phụ nữ ký cam kết "thanh toán toàn bộ các chi phí phát sinh" cho cuộc tìm kiếm.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: tuoitre.vn