Nổi tiếng với lối đá 'cơ bắp', làng bóng đá Indonesia lại 'tố' Việt Nam... chơi thô bạo

Cựu danh thủ Indonesia Erol Iba - Ảnh: KOMPAS

Đây là phát biểu gây tranh cãi của ông Erol Iba, được đưa ra trong cuộc phỏng vấn với báo Bola Sport của Indonesia hồi tháng 7, ngay khi ASEAN Cup 2026 vừa khởi tranh.

Ông Erol Iba sinh năm 1979, từng khoác áo tuyển Indonesia giai đoạn 2006-2009. Ông Iba chơi ở vị trí tiền vệ cánh.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Bola Sport cách đây 2 tuần, vị cựu danh thủ 47 tuổi này lên tiếng cảnh báo tuyển Indonesia cần phải thận trọng khi đối đầu Việt Nam ở ASEAN Cup 2026.

"Có một thông điệp muốn gửi đến các cầu thủ Indonesia, đặc biệt là khi thi đấu với Việt Nam. Nếu có thể, đừng để bị họ khiêu khích.

Hãy luôn tuân thủ chiến thuật của huấn luyện viên và đừng để cảm xúc chi phối. Việt Nam thường chơi bóng quyết liệt và có phần hơi thô bạo", báo Bola Sport dẫn lời ông Iba.

Nhận định của ông Iba ngay lập tức làm dậy sóng làng bóng đá. Và đến trước thềm trận "đại chiến" Indonesia - Việt Nam (vào tối nay 3-8), nhận định này được nhiều fanpage bóng đá Indonesia đăng tải lại, tạo nên cuộc tranh cãi lớn giữa người hâm mộ.

Trong quá khứ, Indonesia nổi tiếng là đội chơi thô bạo, bất kể đối thủ của họ là ai. Các cầu thủ Việt Nam thường là "nạn nhân" trong những trận đấu quyết liệt, có phần dữ dội với Indonesia.

Tất nhiên, đôi lúc các cầu thủ Indonesia cũng chấn thương từ những pha phạm lỗi của Việt Nam. Nhưng nhìn chung, hầu như làng bóng đá khu vực đều thừa nhận Indonesia là đội có lối đá bạo lực trong quá khứ.

Vài năm gần đây, Indonesia đã giảm đi nhiều tính thô bạo trong lối chơi, khi chất lượng tuyển quốc gia của họ tăng mạnh nhờ dàn cầu thủ nhập tịch.

Dù vậy, việc ông Iba - người thi đấu vào giai đoạn thập niên 2000 nhận xét "tuyển Việt Nam thường chơi thô bạo" đã khiến nhiều người hâm mộ bóng đá khu vực phải bức xúc.

20h30 tối nay 3-8, Indonesia sẽ đón tiếp Việt Nam trên sân nhà trong khuôn khổ bảng A ASEAN Cup 2026. Trận đấu có ý nghĩa quyết định tới tấm vé đi tiếp của hai đội.

Tác giả: Huy Đăng

Nguồn tin: tuoitre.vn