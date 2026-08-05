Lukaku rớt giá thê thảm

Lukaku không còn ở đỉnh cao sự nghiệp.

Theo Gazzetta, Lukaku đã từ chối phương án giãn mức lương hiện tại sang những năm còn lại của hợp đồng. Quyết định này khiến khả năng anh chia tay sân Diego Armando Maradona ngày càng rõ ràng hơn. Hiện tại, chân sút người Bỉ nhận lương 8 triệu euro mỗi năm tại Napoli.

Về phía Napoli, Chủ tịch Aurelio De Laurentiis được cho là sẵn sàng để chân sút 33 tuổi ra đi nếu nhận được khoảng 10 triệu euro. Trên Transfermarkt, cựu tiền đạo MU và Chelsea hiện chỉ còn được định giá 6 triệu euro.

Đây là những con số cho thấy vị thế sa sút của Lukaku trong làng bóng đá thế giới. Khi còn khoác áo MU và Chelsea trong giai đoạn 2018-2021, tiền đạo người Bỉ từng được định giá lên tới 100 triệu euro.

Trong bối cảnh hiện tại, phí chuyển nhượng không phải trở ngại lớn nhất để Lukaku tìm bến đỗ mới. Mức thu nhập lên tới gần 8 triệu euro mỗi năm (trước thuế) mới là rào cản lớn nhất khiến nhiều đội bóng e ngại khi ngồi vào bàn đàm phán.

Chỉ một năm trước, Lukaku còn là nhân tố quan trọng giúp Napoli dưới thời Antonio Conte chinh phục chức vô địch Serie A 2024/25. Dù vậy, sự xuất hiện của Allegri đã làm thay đổi cục diện khi cựu HLV Juventus muốn xây dựng đội hình theo triết lý riêng và không còn coi tiền đạo người Bỉ là lựa chọn ưu tiên.

Tác giả: Duy Luân

Nguồn tin: znews.vn