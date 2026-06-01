Tuyển thủ Việt Nam Doãn Ngọc Tân rời CLB Thanh Hóa

Doãn Ngọc Tân chia tay CLB Thanh Hóa - Ảnh: ĐATH

Sau trận thua 0-2 trước CLB Ninh Bình, CLB Thanh Hóa phải nhận một thông tin không vui. Đó là việc đội trưởng Doãn Ngọc Tân sẽ chia tay màu áo Thanh Hóa sau khi mùa giải kết thúc.

Toàn bộ thành viên đội Thanh Hóa đứng thành vòng tròn, tất cả lắng nghe tuyển thủ Việt Nam, người đồng đội mẫu mực, nói lời tạm biệt sân Thanh Hóa lần cuối cùng.

"Hết mùa giải này, Tân không còn ở Thanh Hóa cùng anh em nữa. Chúc anh em sức khỏe và thành công trong mùa giải mới. Dù ở đâu, Tân luôn theo dõi tất cả anh em và trân trọng", anh nói.

Doãn Ngọc Tân sinh năm 1994 ở Hà Nội. Anh chơi cho CLB Hải Phòng giai đoạn 2015-2021. Sau đó, anh được CLB Thanh Hóa chiêu mộ từ mùa giải 2021. Sự nghiệp của anh đi lên từ đây.

Chơi thăng hoa trong màu áo mới, Ngọc Tân được HLV Kim Sang Sik gọi lên tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2024. Anh vô địch AFF Cup 2024 cùng đội tuyển Việt Nam trong lần đầu tiên ăn cơm tuyển.

Ở mùa giải V-League 2025-2026, Doãn Ngọc Tân thi đấu 17 trận, trong đó đá chính 16 trận. Anh có một giai đoạn gặp chấn thương gãy xương mác vào tháng 4-2025.

Lời chia tay của Doãn Ngọc Tân đã được dự báo từ trước. Anh đã được một số đội bóng để ý khi sắp hết hạn hợp đồng. Bến đỗ mới của cầu thủ 32 tuổi chưa được tiết lộ.

Khi Ngọc Tân ra đi, CLB Thanh Hóa cũng chính thức trụ hạng trước một vòng đấu. Với 25 điểm sau 25 vòng, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp hơn nhóm nguy hiểm 4 điểm.

Vòng 26 sẽ diễn ra đồng loạt trên các sân vào ngày 7-6. Thanh Hóa làm khách ở Đà Nẵng.

Tác giả: Quang Thịnh

