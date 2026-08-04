Nghệ An: Khởi tố nhóm đối tượng trộm cắp xe mô tô liên tỉnh

Trước đó, Công an phường Thành Vinh nhận được thông tin từ người dân về việc xảy ra vụ trộm cắp xe mô tô Honda Wave Alpha biển kiểm soát 37AB-260.XX tại khu vực đường Lý Thường Kiệt. Qua điều tra, rà soát, Công an phường Thành Vinh nhận định, các đối tượng sau khi gây án đã nhanh chóng rời khỏi địa bàn, có dấu hiệu là tội phạm hoạt động lưu động, liên tỉnh.

Xác định tính chất vụ việc, Công an phường Thành Vinh tập trung lực lượng, rà soát hệ thống camera an ninh, truy vết hướng di chuyển của đối tượng và phương tiện bị chiếm đoạt; đồng thời chủ động trao đổi thông tin với Công an tỉnh Hà Tĩnh để xác minh đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Quá trình điều tra, làm rõ lực lượng Công an xác định nhóm đối tượng gồm N.C.H. (sinh năm 2008), H.V.P. (sinh năm 2009) và H.V.T.V. (sinh năm 2010), cùng trú tại xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh có hành vi trộm cắp xe mô tô xảy ra tại phường Thành Vinh. Tiếp tục điều tra mở rộng, lực lượng chức năng làm rõ nhóm này còn gây ra một vụ trộm cắp xe mô tô khác tại phường Trường Vinh.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 17/7/2026, Công an phường Thành Vinh triệu tập N.C.H., H.V.T.V. và H.V.P. đến trụ sở làm việc. Trước tài liệu từ điều tra viên, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 10/7/2026, N.C.H., H.V.T.V. và H.V.P. điều khiển xe máy từ xã Thạch Hà sang các phường trung tâm tỉnh Nghệ An với mục đích tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản. Đến khoảng 00 giờ 30 phút ngày 11/7/2026, khi đi qua khu vực trước số nhà 71 đường Lý Thường Kiệt, phường Thành Vinh, nhóm đối tượng phát hiện một xe mô tô Honda Wave Alpha màu xanh dựng trên vỉa hè, không có người trông coi nên tiến hành trộm.

Nhóm đối tượng cùng tang vật tại Cơ quan Công an

Sau khi chiếm đoạt tài sản, nhóm đối tượng đưa xe đến khu vực vắng người, can thiệp vào hệ thống điện để khởi động phương tiện rồi điều khiển về Hà Tĩnh. Nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, N.C.H., H.V.T.V. và H.V.P. tháo biển kiểm soát và vứt bỏ dọc đường.

Tiếp đó, đêm 12/7/2026, H.V.T.V. và H.V.P. tiếp tục quay lại Nghệ An để thực hiện hành vi phạm tội. Khoảng 23 giờ 30 phút, khi đến khu vực nhà trọ tại số 155 đường Nguyễn Thiếp, phường Trường Vinh, phát hiện xe mô tô Honda Wave Alpha màu trắng, biển kiểm soát 37AB-593.XX để tại tầng 1, không có người trông coi, hai đối tượng lấy trộm rồi đưa về Hà Tĩnh. Sau khi lấy được xe, các đối tượng tiếp tục tháo, vứt bỏ biển kiểm soát và sử dụng làm phương tiện đi lại.

Việc nhanh chóng điều tra, làm rõ nhóm đối tượng cho thấy tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an phường Thành Vinh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là đối với đối tượng hoạt động lưu động, liên tỉnh; đồng thời khẳng định hiệu quả việc phối hợp, trao đổi thông tin giữa Công an Nghệ An và Hà Tĩnh trong quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và truy xét tội phạm.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản; không để xe mô tô tại khu vực vắng người, ngoài vỉa hè hoặc những vị trí không có người trông coi; luôn khóa cổ, khóa càng và trang bị thêm thiết bị chống trộm khi cần thiết. Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà trọ cần bố trí khu vực để xe an toàn, lắp đặt và duy trì hoạt động hiệu quả của hệ thống camera giám sát nhằm kịp thời phát hiện các biểu hiện bất thường. Khi phát hiện đối tượng hoặc phương tiện có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời.

Tác giả: Phạm Thủy

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn