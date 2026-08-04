Hai vợ chồng tử vong nghi do điện giật khi lau dọn bể cá cảnh

Thông tin từ UBND xã Ngọc Trạo (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm do điện giật khiến hai vợ chồng khoảng 80 tuổi tử vong.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Người dân cung cấp/báo Lao Động

Theo thông tin ban đầu được đăng tải trên báo Lao Động, sự việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 4/8. Khi hai vợ chồng đang vệ sinh bể cá tại khu vực hòn non bộ trước sân nhà thì xảy ra sự cố về điện.

Phát hiện sự việc, người thân đã nhanh chóng đưa hai nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cả hai không qua khỏi, Vietnamnet đưa tin.

Theo lãnh đạo UBND xã Ngọc Trạo, ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn