ASEAN Cup 2026: Tuyển thủ Việt Nam phải vào viện sau trận thắng Indonesia

Tối 3-8, đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành thắng lợi 3-0 trước Indonesia, giành lại ngôi đầu bảng A. Sau trận đấu, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh được đưa tới bệnh viện khâu vết rách ở vùng chân mày.

Bùi Hoàng Việt Anh mừng chiến thắng sau trận đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia. Ảnh: VFF

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết chấn thương của Việt Anh không nghiêm trọng. Cầu thủ sinh năm 1999 bị thương sau pha va chạm mạnh ở phút 27 nhưng vẫn tiếp tục thi đấu và góp phần giúp đội nhà giữ sạch lưới.

VFF thông báo trên trang chủ: “Sau trận thắng 3-0 trước Indonesia, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đã được đội ngũ y tế đội tuyển đưa tới bệnh viện để khâu vết rách ở vùng chân mày. Chấn thương được đánh giá không nghiêm trọng, việc khâu lại sẽ giúp quá trình hồi phục diễn ra nhanh hơn”.

Ở trận gặp Indonesia, Việt Anh là 1 trong 4 sự thay đổi nhân sự đáng chú ý của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Trung vệ thuộc biên chế Công an Hà Nội FC được xếp đá chính lần đầu tiên tại ASEAN Cup 2026. Anh chơi ở vị trí trung vệ lệch phải, trong khi Phạm Xuân Mạnh đảm nhiệm vai trò trung vệ lệch trái.

Màn trình diễn của Việt Anh giúp huấn luyện viên Kim Sang-sik có thêm phương án lựa chọn và tạo ra sự cạnh tranh ở hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam. Dù bị thương từ sớm, cầu thủ này vẫn chơi tốt và không để ngôi sao Mitchell Baker có nhiều cơ hội. Sự điều chỉnh nhân sự của huấn luyện viên Kim Sang-sik phát huy tác dụng khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia với tỷ số 3-0, qua đó rộng cửa vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik bày tỏ: “Đây là một trận đấu rất khó khăn trên sân khách. Các cầu thủ đã nỗ lực hết mình và giành được chiến thắng. Ba điểm này giúp tình hình của đội tuyển trở nên thuận lợi hơn. Tôi xin cảm ơn tất cả các cầu thủ vì những nỗ lực của họ, đồng thời cảm ơn các cổ động viên đã đến sân cổ vũ cũng như người hâm mộ theo dõi qua truyền hình tại quê nhà. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị tốt cho trận đấu tiếp theo”.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận cuối vòng bảng gặp đội tuyển Campuchia, diễn ra lúc 20 giờ ngày 7-8, trên sân Mỹ Đình.

Tác giả: Hoài Phương

Nguồn tin: qdnd.vn