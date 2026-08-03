Tuyển Việt Nam thắng dễ Indonesia 3-0

Ngay cơ hội đầu tiên, tuyển Việt Nam đã có bàn mở tỷ số ở phút thứ 6. Văn Vĩ xâm nhập vùng cấm sau đường chọc khe của Hoàng Đức, trước khi tung cú sút quyết đoán vào góc hẹp, hạ gục thủ môn đội chủ nhà.

Phút 11, Indonesia đáp trả bằng nỗ lực cá nhân của Thom Haye. Dù vậy nỗ lực đưa bóng vào trong của anh không thể thắng hàng thủ lăn xả bên phía tuyển Việt Nam.

Indonesia đẩy quá cao đội hình, để rồi trả giá đắt bằng bàn thua tiếp theo ở phút 14. Hai Long tận dụng tốc độ để thoát xuống, đón đường chuyền của Lê Phạm Thành Long, trước khi tung cú sút lạnh lùng, buộc Nadeo Argawinata vào lưới nhặt bóng lần thứ hai.

Thủ môn Indonesia thêm một lần chủ động bắt bài cú sút vào góc xa nhưng các chân sút của tuyển Việt Nam đều làm ngược lại.

Tuyển Việt Nam khởi đầu như mơ. Ảnh: Minh Chiến.



Phút 27, trọng tài cho trận đấu tạm dừng để đội ngũ y tế vào sân chăm sóc vết đau cho Bùi Hoàng Việt Anh. Ngôi sao của tuyển Việt Nam bị chảy máu sau pha va chạm mạnh với Mitchell Lee Baker.

Tuyển Việt Nam chịu sức ép khi đối thủ dồn lên ở quãng thời gian cuối hiệp một. Ảnh: Minh Chiến.

Phút 41, tuyển Việt Nam có cơ hội ghi bàn thứ 3. Xuân Mạnh tạt bóng chuẩn xác đến vị trí của Tài Lộc nhưng tiền vệ nhập tịch lại đánh đầu không trúng khung thành.

Phút thi đấu chính thức cuối của hiệp một, ban huấn luyện Indonesia đòi quả phạt đền, sau tình huống va chạm giữa Lee Baker và Lê Giang Patrik trong vùng cấm. Trọng tài chính và tổ VAR đều im lặng, do xác định không có lỗi từ thủ môn của tuyển Việt Nam.

Hiệp một khép lại với lợi thế lớn dành cho tuyển Việt Nam. Đoàn quân áo trắng phòng ngự chặt chẽ, không để đối thủ có nhiều khoảng trống, đồng thời tận dụng tốt thời cơ từ những tình huống phản công.

Indonesia gây sức ép nhưng không thể ghi bàn trong hiệp một. Ảnh: Minh Chiến.



Nếu thắng trận này, tuyển Việt Nam sẽ vươn lên dẫn đầu bảng A. Trong khi đó, Indonesia vẫn còn cơ hội đi tiếp, với điều kiện phải hạ Singapore ở lượt cuối.

Sang hiệp hai, Indonesia đẩy nhanh tốc độ nhưng vẫn chưa thể tìm ra kẽ hở nơi hàng thủ áo trắng. Phút 62, Xuân Son vào sân và sớm có cơ hội đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, anh lại sút vọt xà. Trước đó, trọng tài biên đã căng cờ báo lỗi việt vị của tiền đạo bên phía đội khách.

Phút 70, Hoàng Hên mở ra cơ hội dứt điểm cho Xuân Son. Tiền đạo thuộc biên chế CLB Nam Định tung cú sút chân trái uy lực nhưng bị thủ môn Nadeo cản phá. Ngay sau cơ hội bị bỏ lỡ, Xuân Son đã tỏa sáng với pha thoát xuống, trước khi dứt điểm hạ cả thủ môn lẫn hậu vệ số 20 của đội chủ nhà.

Xuân Son có bàn thứ 2 tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: Hoàng Nguyên.

Sau bàn thua, Indonesia tỏ rõ sự lúng túng. Đoàn quân áo đỏ chỉ biết nhồi bóng vào từ hai biên để tận dụng chiều cao của Mitchell Baker. Tiền đạo cao kều này chẳng thể tạo khác biệt trước sự đeo bám của Việt Anh, Xuân Mạnh.

Xuân Son, Hoàng Hên dự bị trong ngày ĐTQG Việt Nam đấu Indonesia.

Cục diện bảng đấu trước giờ bóng lăn.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn