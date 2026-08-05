Nghệ An: Thanh tra 9 công trình xây dựng cơ bản

Nhà để xe cho học sinh Trường THCS Tràng Sơn, xã Lương Sơn (tỉnh Nghệ An) trị giá khoảng 700 triệu đồng chưa có báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Ảnh: ĐB.

Sau khi xã Lương Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Bài Sơn, Đông Sơn, Hồng Sơn và Tràng Sơn (huyện Đô Lương cũ), bộ máy chính quyền mới bắt đầu rà soát toàn bộ hồ sơ đầu tư công để phục vụ công tác quản lý. Quá trình rà soát, chính quyền xã Lương Sơn phát hiện có 9 công trình sử dụng vốn nhà nước nhưng không có hồ sơ thủ tục pháp lý theo quy định.

Ông Trần Kim Đoàn - Chủ tịch UBND xã Lương Sơn cho biết: Chúng tôi rất bất ngờ khi phát hiện các công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nhưng hồ sơ pháp lý lại không đầy đủ theo quy định. Ngay sau đó, xã đã báo cáo UBND tỉnh Nghệ An để xin phương án xử lý.

Theo thống kê của UBND xã Lương Sơn, có 9 công trình thuộc diện này gồm: 1 nhà để xe cho học sinh Trường THCS Tràng Sơn, trị giá khoảng 700 triệu đồng và 8 tuyến đường giao thông nông thôn được xây dựng trong giai đoạn 2023 - 2024, với tổng vốn đầu tư hơn 6,2 tỷ đồng. Không chỉ vậy, qua rà soát, địa phương còn phát hiện từ năm 2014 đến năm 2024, UBND xã Tràng Sơn (cũ) đã thực hiện 83 công trình sửa chữa, bảo trì với tổng kinh phí gần 3,5 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa thể quyết toán do thiếu hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Sau khi nhận được báo cáo từ xã Lương Sơn, quá trình kiểm tra, Sở Tài chính tỉnh Nghệ An đã có văn bản số 3063/STC-ĐT báo cáo UBND tỉnh Nghệ An. Tại văn bản này, Sở Tài chính cho rằng, các sai phạm không chỉ nằm ở khâu hoàn thiện hồ sơ mà bắt đầu từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Theo quy định của pháp luật, mọi dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước đều phải trải qua đầy đủ các bước gồm: lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư; lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi; lựa chọn nhà thầu; tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu, bàn giao và quyết toán công trình.

Tuy nhiên, đối với 9 công trình do UBND xã Tràng Sơn (cũ) làm chủ đầu tư, Sở Tài chính tỉnh Nghệ An xác định, tất cả đều chưa có báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, chưa có văn bản thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đồng thời, chưa xác định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trước khi triển khai.

Bên cạnh đó, hồ sơ các dự án cũng không có văn bản thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật của cơ quan chuyên môn cấp huyện trước khi quyết định đầu tư. Đáng chú ý, trong hồ sơ được bàn giao, Sở Tài chính tỉnh Nghệ An không tìm thấy tài liệu liên quan đến kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Đối với 83 công trình sửa chữa, bảo trì, Sở Tài chính tỉnh Nghệ An nhận định, UBND xã Tràng Sơn (cũ) đã phê duyệt thực hiện khi không cân đối được nguồn lực tài chính, dẫn đến phát sinh nợ đọng kéo dài đối với các đơn vị thi công.

Từ kết quả kiểm tra ban đầu, Sở Tài chính Nghệ An đã kiến nghị UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra toàn diện các công trình để xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời, đề xuất phương án xử lý đối với các khoản nợ tồn đọng.

Liên quan đến nội dung này, ngày 20/5 vừa qua, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản số 845/QĐ-TTR tiến hành thanh tra việc đầu tư xây dựng đối với 9 công trình xây dựng cơ bản và 83 công trình sửa chữa nhỏ trên địa bàn xã Lương Sơn (theo danh mục kèm theo văn bản số 3063/STC-ĐT ngày 23/4/2026 của Sở Tài chính). Thời kỳ thanh tra từ năm 2014 đến năm 2024 và các thời kỳ có liên quan với thời gian thanh tra là 45 ngày.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: daidoanket.vn