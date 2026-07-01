Cao tốc mới liên tiếp sụt lún, sập cầu, 11 quan chức Ấn Độ bị sa thải

Bộ Giao thông vận tải đường bộ Ấn Độ đã cho thôi việc 11 quan chức sau khi các đợt đánh giá năng lực liên hệ họ với hàng loạt sự cố đường cao tốc - Ảnh: Cartoq

Bộ Giao thông vận tải đường bộ Ấn Độ vừa quyết định sa thải 11 quan chức sau khi đánh giá trách nhiệm liên quan đến hàng loạt sự cố xảy ra trên các dự án đường cao tốc quốc gia mới hoàn thành.

Ngoài ra, 11 cán bộ khác cũng bị kỷ luật vì thiếu trách nhiệm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

Hàng loạt cán bộ bị cách chức

Theo thông báo, quyết định được đưa ra sau khi rà soát 19 vụ việc xảy ra trong giai đoạn 2025 - 2026 tại nhiều bang như Gujarat, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Tây Bengal và Meghalaya.

Các sự cố bao gồm cầu và cầu vượt bị hư hỏng, mặt đường sụt lún cùng nhiều lỗi kết cấu khác trên hệ thống đường cao tốc quốc gia. Đây không phải là vấn đề của một dự án riêng lẻ mà xuất hiện tại nhiều công trình khác nhau.

Không chỉ các quan chức nhà nước bị xử lý, nhiều nhà thầu, đơn vị nhượng quyền và tư vấn kỹ thuật cũng phải chịu các hình thức kỷ luật như chấm dứt hợp đồng, phạt tiền, đình chỉ hoạt động, đưa vào danh sách đen hoặc cấm tham gia các dự án mới.

Trong một số trường hợp, nhà thầu bị buộc phải tự bỏ kinh phí để phá dỡ và thi công lại những hạng mục không đạt yêu cầu.

Theo Bộ Giao thông vận tải đường bộ Ấn Độ, một dự án đường cao tốc phải trải qua nhiều lớp kiểm soát trước khi được đưa vào khai thác.

Nhà thầu chịu trách nhiệm thi công, nhưng toàn bộ quá trình còn được giám sát bởi kỹ sư của cơ quan quản lý hoặc đơn vị tư vấn độc lập.

Bên cạnh đó, các giám đốc dự án và lãnh đạo cơ quan quản lý còn phụ trách phê duyệt, theo dõi tiến độ, kiểm soát chất lượng cũng như xử lý các vấn đề phát sinh theo hợp đồng.

Do đó, nguyên nhân của một vụ sập cầu hay sụt lún mặt đường có thể xuất phát từ nhiều yếu tố như thiết kế không phù hợp, vật liệu kém chất lượng, thi công sai quy trình, hệ thống thoát nước không bảo đảm hoặc công tác bảo trì không được thực hiện đúng mức.

Bộ Giao thông cho biết các biện pháp xử lý lần này áp dụng cả với quan chức nhà nước lẫn doanh nghiệp tư nhân - Ảnh: Cartoq

Bộ này cho biết việc xử lý đồng thời cả cán bộ quản lý và doanh nghiệp nhằm bảo đảm trách nhiệm không chỉ dừng lại ở phía nhà thầu.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa công bố chi tiết mức thiệt hại ngân sách, trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân hay số tiền sẽ được thu hồi sau các sự cố.

Cao tốc mới sụt lún sau mưa lớn

Một trong những vụ việc gây chú ý xảy ra trên tuyến Hành lang Kinh tế Delhi-Dehradun vừa được đưa vào khai thác.

Tuyến Hành lang Kinh tế Delhi-Dehradun vừa đưa vào sử dụng đã trở thành ví dụ điển hình khi một đoạn mặt đường xuất hiện hai hố lớn và bị sụt lún sau trận mưa lớn ngày 1-7 - Ảnh: Cartoq

Sau trận mưa lớn ngày 1-7, một đoạn mặt đường xuất hiện hai hố sụt lớn khiến dư luận đặt câu hỏi về chất lượng công trình.

Cơ quan Đường cao tốc Quốc gia Ấn Độ (NHAI) cho biết nguyên nhân là nước đọng cục bộ kết hợp với việc chậm hoàn thiện hệ thống thoát nước. Theo cơ quan này, việc người dân địa phương phản đối cũng khiến một cống thoát nước không thể được xây dựng đúng thiết kế, do vị trí đó đang được sử dụng làm lối đi cho phương tiện.

Nhà thầu sau đó đã tự chi trả chi phí sửa chữa đoạn đường bị hư hỏng. NHAI yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu giải trình, đồng thời đình chỉ trưởng nhóm kỹ sư giám sát và quản lý dự án của nhà thầu.

Cần minh bạch kết quả kiểm định

Theo quy định hiện hành, sau mỗi sự cố kết cấu, một hội đồng chuyên gia phải nộp báo cáo sơ bộ trong vòng ba ngày và báo cáo cuối cùng trong bảy ngày.

Chất lượng đường sá là một trong những vấn đề nhức nhối ở Ấn Độ - Ảnh: FPJ

Các báo cáo này phải xác định rõ nguyên nhân sự cố, trách nhiệm của từng bên, phương án khắc phục, chi phí sửa chữa cũng như thời gian theo dõi sau khi công trình được sửa chữa.

Tuy nhiên, trên thực tế người dân hiếm khi được tiếp cận đầy đủ những thông tin này. Các thông báo chính thức thường chỉ nêu hình thức xử lý mà ít công khai chi phí khắc phục, số tiền đã thu hồi hoặc tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp bị xử phạt.

Giới quan sát cho rằng việc sa thải 11 quan chức và kỷ luật thêm 11 người là động thái mạnh tay hiếm thấy của Bộ Giao thông vận tải đường bộ Ấn Độ. Tuy nhiên, hiệu quả thực sự sẽ chỉ được kiểm chứng nếu các biện pháp khắc phục giúp các tuyến cao tốc tránh tái diễn tình trạng sụt lún và hư hỏng sau những đợt mưa lớn trong tương lai.

Tác giả: Thanh Linh

Nguồn tin: tuoitre.vn