UBND tỉnh cho ý kiến vào việc xây dựng Trường Văn hóa Công an nhân dân tại Nghệ An

Quang cảnh cuộc họp

Đại tá Phạm Hữu Trường – Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày nội dung Đề án thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân tại Nghệ An

Được biết, đến nay, Bộ Công an đã công bố thành lập 03 Trường Văn hóa Công an nhân dân (CAND) trên toàn quốc, trong đó: Trường Văn hóa CAND I tại tỉnh Thái Nguyên, Trường Văn hóa CAND II tại tỉnh Đăk Lăk, Trường Văn hóa CAND III tại TP Cần Thơ; hiện đang tiếp tục triển khai chủ trương thành lập các trường Văn hóa CAND tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Nghệ An.

Nghệ An là địa bàn chiến lược của khu vực Bắc Trung Bộ, có nhiều địa bàn miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, đông đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời có truyền thống hiếu học, hệ thống giáo dục phát triển và nguồn nhân lực giáo dục tương đối dồi dào. Trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội, con gia đình chính sách cần được tạo điều kiện tiếp cận môi trường giáo dục có chất lượng. Việc Bộ Công an lựa chọn Nghệ An để tổ chức Trường Văn hóa CAND VI là phù hợp cả về yêu cầu chiến lược, điều kiện thực tiễn và định hướng phát triển của tỉnh và khu vực Bắc Trung bộ.

Xuất phát từ yêu cầu ntrên, trên cơ sở đề xuất của Công an tỉnh, ngày 28/7/2026, Thường trực Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1507-CV/TU, thống nhất chủ trương thành lập Trường trên cơ sở cải tạo, nâng cấp trụ sở Công an thị xã Thái Hòa (cũ). Đồng thời, giao UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành phối hợp thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục; giao Công an tỉnh chủ trì, làm đầu mối triển khai, theo dõi, đôn đốc và kịp thời tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Trường Văn hóa CAND VI được xác định là đơn vị cấp phòng thuộc Công an tỉnh, là cơ sở giáo dục phổ thông nội trú có nhiều cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Dự kiến Ban Giám hiệu gồm 01 Hiệu trưởng, 03 Phó Hiệu trưởng; tổ chức 06 Tổ trực thuộc (Tổ Tham mưu Tổng hợp, Tổ Giáo dục Tiểu học, Tổ Khoa học tự nhiên, Tổ Khoa học xã hội, Tổ Đào tạo và Tổ Quản lý học sinh).

Lãnh đạo Công an tỉnh cho biết: Năm học 2026 - 2027, phương án nhân sự dự kiến 76 người, gồm 58 biên chế và 18 lao động hợp đồng. Trong năm học này, dự kiến tuyển sinh 270 học sinh/09 lớp, gồm: 03 lớp 5, 03 lớp 6 và các lớp 7, 8, 9 mỗi khối 01 lớp. Công tác tuyển sinh được thực hiện theo Kế hoạch, Hướng dẫn của Bộ Công an và quy định của pháp luật về giáo dục.

Việc bố trí Trường tại phường Thái Hòa nhằm phát huy hiệu quả quỹ nhà, đất hiện có, đồng thời mở ra điều kiện xây dựng cơ sở giáo dục trọng điểm cho khu vực phía Tây Nghệ An và Bắc Trung Bộ. Mô hình Nhà trường có ý nghĩa đồng thời trên ba phương diện về giáo dục và đào tạo; an ninh, trật tự; an sinh xã hội; tạo môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục toàn diện cho học sinh, phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật.

Công an tỉnh đã chỉ đạo di dời các đơn vị đang sử dụng trụ sở, triển khai cải tạo thành 09 phòng học, 29 phòng ở nội trú và mua sắm trang thiết bị. Đến ngày 03/8/2026, khối lượng cải tạo giai đoạn đầu đã hoàn thành gần 50%, phấn đấu hoàn thành các hạng mục thiết yếu trước ngày 13/8/2026.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã cho ý kiến vào việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch và xây dựng quy hoạch tổng thể để bảo đảm phân khu chức năng hợp lý, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, an toàn. Các đại biểu cũng đã cho ý kiến vào phương án tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, giáo viên; mua sắm trang thiết bị...

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Hải cho ý kiến về quy hoạch xây dựng trường

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa trao đổi về việc bố trí giáo viên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành kết luận

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành khẳng định, việc thành lập Trường Văn hóa CAND trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em yếu thế.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nghệ An hiện có khoảng 15.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong đó khoảng 1.400 em mồ côi hoặc không có điều kiện được nuôi dưỡng, chăm sóc đầy đủ. Việc thành lập Trường sẽ tạo môi trường để các em được nuôi dưỡng, học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện và trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Đối tượng của Trường không chỉ gồm trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà còn có con em các gia đình có người vi phạm pháp luật... Nhà trường được kỳ vọng trở thành môi trường giáo dục tích cực, truyền cảm hứng, lan tỏa những giá trị nhân văn, góp phần phòng ngừa các nguy cơ phát sinh tệ nạn, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đáp ứng yêu cầu cấp bách phục vụ năm học mới; đồng thời xây dựng chiến lược phát triển nhà trường với tầm nhìn dài hạn sau năm 2030, bảo đảm quy hoạch quỹ đất, cơ sở vật chất, kiến trúc và xác định rõ trách nhiệm đầu tư, bố trí nguồn lực giữa Bộ Công an và tỉnh Nghệ An nhằm bảo đảm hoạt động ổn định, bền vững.

Để sớm đi vào hoạt động, các Sở, ngành cần thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao. Công an tỉnh tập trung hoàn thiện Đề án để phê duyệt, thành lập Trường trước ngày 10/8/2026; cùng với đó tổ chức lễ ra mắt Trường, tổ chức tuyển sinh, khai giảng năm học mới.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn