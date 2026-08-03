Thủ môn hot nhất World Cup - Vozinha "quyền lực" cỡ nào: Vừa gia nhập CLB mới đã khiến cả giải đấu phải sửa luật

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Trong lúc chờ quyết định từ ANFP, thương vụ cũng từng khiến người hâm mộ Colo-Colo đứng ngồi không yên. Ban đầu, Vozinha được thông báo sẽ có mặt tại Santiago sau khi hoàn tất thủ tục thị thực. Tuy nhiên, đến sát ngày lên đường, anh bất ngờ không xuất hiện trên chuyến bay như kế hoạch.

Đại diện Colo-Colo chỉ giải thích ngắn gọn rằng thủ môn kỳ cựu cần thêm thời gian để giải quyết một số vấn đề cá nhân, khiến hàng loạt đồn đoán về khả năng đổ vỡ của thương vụ xuất hiện trên truyền thông. Cuối cùng, mọi khúc mắc đều được tháo gỡ. Vozinha đã lên đường sang Chile cùng người đại diện Bernardo Vasconcelos để hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi chính thức khoác áo Colo-Colo.

Theo kế hoạch, sáng 3/8, thủ môn 40 tuổi sẽ tiến hành kiểm tra y tế tại MEDS Clinic. Anh sẽ có buổi tập đầu tiên dưới sự dẫn dắt của HLV Fernando Ortiz vào sáng hôm sau, trước khi chính thức ra mắt người hâm mộ trên sân Monumental.

Vozinha là một trong những cái tên tạo được nhiều thiện cảm nhất tại World Cup 2026. Dù Cape Verde không tiến sâu, màn trình diễn xuất sắc của thủ môn kỳ cựu với hàng loạt pha cứu thua ấn tượng đã giúp anh trở thành hiện tượng của giải đấu. Chính màn thể hiện đó cũng mở ra cơ hội để anh gia nhập Colo-Colo ở tuổi 40 và thậm chí còn tạo nên một tiền lệ đặc biệt khi khiến cả giải đấu phải thay đổi quy định chỉ để giữ lại cái tên đã gắn liền với sự nghiệp của mình.

Tác giả: Tú Tú

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn