Dựng 'lá chắn' chống sạt lở bên dòng Nậm Giải trước mùa mưa lũ

Những ngày này, bên dòng Nậm Giải, không khí lao động tại khu vực Nhà văn hóa bản Pục, xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Từng tốp cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An) cùng các tổ chức đoàn thể và người dân khẩn trương vận chuyển đá, lắp đặt rọ sắt, gia cố từng đoạn bờ sông.

Dưới cái nắng oi ả, những bộ quân phục thấm đẫm mồ hôi nhưng nhịp công việc vẫn không ngừng nghỉ. Người xúc đá, người vận chuyển, người lắp rọ thép, người xếp từng viên đá vào đúng vị trí. Mỗi người một việc hướng đến mục tiêu dựng nên một “lá chắn” để bảo vệ khu vực dân cư trước những diễn biến khó lường của thời tiết.

Những hòn đá được cán bộ, chiến sĩ và người dân chuyền tay nhau để gia cố hệ thống rọ thép. Ảnh: Thúy Hằng

Đây là hoạt động nằm trong chương trình hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận năm 2026 của Trung đoàn 764. Với địa hình đặc thù của một xã vùng biên, thường xuyên chịu tác động của mưa lớn, lũ quét, việc gia cố bờ sông Nậm Giải được xác định là phần việc thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống của người dân.

Tuyến kè được xây dựng bằng hệ thống rọ sắt chứa đá, triển khai dọc theo bờ sông Nậm Giải. Công trình có chiều dài khoảng 150m, rộng 1m và cao 3m. Để có vật liệu thi công, các lực lượng tận dụng nguồn đá khai thác ngay từ lòng sông, sau đó vận chuyển đến khu vực xây dựng.

Những hòn đá được cán bộ, chiến sĩ và người dân chuyền tay nhau để gia cố hệ thống rọ thép. Ảnh: Thúy Hằng

Công việc tưởng như đơn giản nhưng đòi hỏi nhiều sức lực. Đá được đưa lên bờ, vận chuyển đến vị trí thi công rồi lần lượt xếp vào các rọ sắt. Khi từng rọ đá được lấp đầy, các lực lượng tiếp tục gia cố, liên kết thành hệ thống nhằm tạo thành một tuyến kè vững chắc, hạn chế dòng nước khoét sâu vào chân bờ.

Giữa tiếng đá va vào rọ thép, tiếng gọi nhau í ới và những bước chân liên tục trên bờ sông, công trình từng ngày được hoàn thiện. Từ những khoảng bờ có nguy cơ bị dòng nước bào mòn, một tuyến kè chắc chắn đang dần được hình thành.

Không chỉ có cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, công trình còn có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, Công an xã Quế Phong, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, đoàn viên thanh niên và đông đảo người dân địa phương.

Sự chung sức ấy khiến công việc vốn nặng nhọc trở nên nhẹ nhàng hơn. Những hòn đá được chuyền tay, những rọ thép được lắp đặt liên tục. Người dân địa phương cũng không đứng ngoài công trình mà trực tiếp tham gia cùng bộ đội, góp sức dựng nên tuyến kè bảo vệ chính nơi mình sinh sống.

Cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng và người dân chung sức xây dựng tuyến kè chống sạt lở trước mùa mưa lũ

Bản Pục là địa bàn vùng biên, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số. Do nằm ven sông, khu vực này thường chịu ảnh hưởng của mưa lớn và lũ quét. Mỗi khi mùa mưa đến, nguy cơ nước sông dâng cao, dòng chảy mạnh gây xói lở bờ luôn là nỗi lo thường trực của người dân.

Trong bối cảnh đó, tuyến kè dài khoảng 150m không đơn thuần là một công trình hạ tầng mà còn mang ý nghĩa thiết thực trong phòng, chống thiên tai. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần ổn định bờ sông, hạn chế xói lở, bảo vệ Nhà văn hóa bản, khu dân cư và các công trình lân cận trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ.

Với người dân bản Pục, một đoạn bờ sông được gia cố cũng đồng nghĩa thêm một phần yên tâm khi mùa mưa bão đang đến gần. Bởi ở những vùng đất thường xuyên đối mặt với thiên tai, một tuyến kè kiên cố không chỉ bảo vệ đất đai, nhà cửa mà còn giúp người dân chủ động hơn trước những biến động của dòng nước.

Cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng và người dân chung sức xây dựng tuyến kè chống sạt lở trước mùa mưa lũ

Anh Vi Văn Lang, người dân bản Pục chia sẻ: “Bờ sông trước đây có những đoạn bị xói lở, nhất là vào mùa mưa lớn, bà con rất lo nước cuốn đất, ảnh hưởng đến nhà cửa và khu vực Nhà văn hóa. Nay được bộ đội và các lực lượng về cùng người dân làm kè, chúng tôi rất phấn khởi. Tuyến kè hoàn thành sẽ giúp bà con yên tâm hơn, nhất là khi mùa mưa lũ đang đến gần”.

Điều đọng lại sau những ngày thi công không chỉ là tuyến kè đang dần hoàn thiện, mà còn là những hình ảnh giản dị, gần gũi giữa cán bộ, chiến sĩ với người dân.

Với đồng bào vùng biên, sự hiện diện của lực lượng vũ trang trong những thời điểm khó khăn luôn mang đến cảm giác gần gũi và tin cậy. Còn với cán bộ, chiến sĩ, mỗi phần việc giúp dân không chỉ là nhiệm vụ mà còn là cơ hội để sẻ chia, đồng hành, góp sức cùng địa phương giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở.

Mỗi viên đá được đặt xuống hôm nay vì thế không chỉ góp phần giữ lại bờ sông mà còn như một “viên gạch” vun đắp tình quân - dân. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, hình ảnh người chiến sĩ trong lòng Nhân dân ngày càng trở nên gần gũi, thân thương.

Bà Ngân Thị Phượng, Trưởng bản Pục, xã Quế Phong, cho biết: “Bà con góp sức cùng bộ đội từ vận chuyển đá, lắp đặt rọ sắt đến gia cố bờ kè. Ai cũng mong công trình sớm hoàn thành để có thêm một điểm tựa vững chắc trước mưa lũ.

Điều đáng quý là qua những ngày cùng làm việc, tình cảm giữa cán bộ, chiến sĩ với người dân ngày càng gắn bó. Bà con rất cảm kích trước sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực của các lực lượng đối với bản vùng biên”, bà Ngân Thị Phượng chia sẻ.

Đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận năm 2026 của Trung đoàn 764 vì vậy không chỉ để lại một công trình phòng, chống sạt lở có ý nghĩa thiết thực mà còn góp phần củng cố thế trận lòng dân nơi vùng biên.

Khi dòng Nậm Giải bước vào mùa mưa lũ, tuyến kè mới sẽ trở thành “lá chắn” bảo vệ bờ sông, nhà văn hóa và khu dân cư bản Pục. Còn những dấu chân, giọt mồ hôi của cán bộ, chiến sĩ và người dân trên công trình sẽ tiếp tục lưu lại như một dấu ấn đẹp về tình đoàn kết, sự sẻ chia và nghĩa tình quân - dân nơi biên giới Nghệ An.

Tác giả: Phạm Ngân

Nguồn tin: baovanhoa.vn