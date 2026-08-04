Đại tá Nguyễn Đức Cường chung vui Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Quế Phong

Toàn cảnh Ngày hội

Xã Quế Phong là địa bàn miền núi biên giới có diện tích rộng, dân số đông và địa hình chia cắt. Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở tỉnh Nghệ An có sức lan tỏa sâu rộng, trong đó xã Quế Phong là một trong những địa phương có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, huy động hiệu quả sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Đại biểu và Nhân dân tham gia Ngày hội

Qua những mô hình tự quản như “Tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ”, “Khu dân cư tự quản, gia đình đoàn kết, giữ gìn an ninh biên giới”, phong trào phát huy tối đa vai trò nòng cốt của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong bảo đảm an ninh trật tự. Cùng với đó các tổ tự quản an ninh quy tụ đoàn viên, cựu chiến binh, dân phòng… được tập huấn, trực ban thường xuyên, chủ động phát hiện, phòng ngừa và sẵn sàng xử lý kịp thời tình huống vi phạm ngay từ cơ sở.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại Ngày hội

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, đồng chí Võ Thị Minh Sinh trao quà chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Quế Phong

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc xã Quế Phong đã đạt được, đồng thời đánh giá cao tinh thần chủ động của lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị xã Quế Phong cần tập trung xây dựng thế trận an ninh nhân dân bắt đầu từ thế trận lòng dân; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng - an ninh; lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt, là điểm tựa tin cậy của Nhân dân trong mọi tình huống; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý địa bàn và phòng ngừa tội phạm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng đồng chí Trương Minh Cương - Bí thư Đảng ủy xã Quế Phong vì đã có thành tích trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Trao 10 suất quà tặng gia đình chính sách, người có công

Tại Ngày hội, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, đồng chí Võ Thị Minh Sinh trao quà chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Quế Phong; trao 10 suất quà tặng gia đình chính sách, người có công; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 01 cá nhân tiêu biểu của xã vì có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tặng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng cá nhân có thành tích xuất sắc trong giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở

Cũng tại chương trình, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao biểu trưng "Nhà tình nghĩa" tặng hộ gia đình khó khăn; trao quà khuyến học tặng học sinh nghèo hiếu học và trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở.

Chính quyền xã Quế Phong khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Trao quà khuyến học tặng học sinh nghèo hiếu học

Tác giả: Trọng Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn