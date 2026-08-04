Lê Phạm Thành Long, ‘quân bài tẩy’ đua vô địch tiếp theo của HLV Kim Sang Sik

Âm thầm ra ánh sáng

Lê Phạm Thành Long gây ấn tượng trước Indonesia - Ảnh: Đức Cường

Trong 3 trận đấu tại Hàn Quốc, HLV Kim Sang Sik chia 2 đội hình để thử nghiệm từng hiệp. Lê Phạm Thành Long thường được ông trao băng đội trưởng, nhưng là đội hình tập hợp nhiều kép phụ cần thêm sự cạnh tranh. Ở 2 vòng đầu tiên của AFF Cup 2026, tiền vệ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội cũng phải ngồi dự bị. Song tấu mà ông Kim đặt niềm tin và dồn sức cho mặt trận tấn công khi ấy là Quang Hải cùng Hoàng Đức.

Tuy nhiên sự lựa chọn của HLV Kim Sang Sik đánh đổi quá nhiều về sự cân bằng giữa công và thủ. Trận hoà 0-0 trước Singapore càng chỉ ra tuyến giữa “Những chiến binh sao vàng” cần một tiền vệ có khả năng đánh chặn, thu hồi và điều tiết nhịp độ. Lê Phạm Thành Long sau cùng trở lại với đội hình chính của ĐT Việt Nam. Sự xuất hiện đến từ “mỏ neo” nhỏ con cũng là mấu chốt tạo nên khác biệt lớn trong chiến thắng của đội nhà trước Indonesia.

Những lo lắng về việc tuyến giữa Việt Nam sẽ bị “nuốt trọn” bởi bộ ba Ivar Jenner, Thom Haye cùng Marc Klok. Nhưng thực tế, mọi thứ lại diễn ra ngược lại. Nếu như các tiền vệ trung tâm chỉ nhận điểm trung bình và thiếu tính sáng tạo trong các pha kiến thiết thì Thành Long cùng Hoàng Đức lại gây ấn tượng mạnh. Riêng Thành Long thắng 6 trong 9 pha tranh chấp, đạt tỷ lệ 67% - cao nhất trận. Anh thực hiện 43/48 đường chuyền chính xác, tương đương 90%, chỉ xếp sau Hoàng Đức (92%) và Thành Chung (94%). Đặc biệt, cả 7 đường chuyền dài của anh đều tìm đúng địa chỉ, đạt tỷ lệ chính xác tuyệt đối 100%.

Thành Long là một trong những được chấm điểm cao bậc nhất trận Việt Nam 3-0 Indonesia - Ảnh: Đức Cường

Thêm một thống kê nữa, ở khu vực một phần ba sân đối phương, Thành Long cũng đạt tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 92% với 11/12 đường chuyền thành công. Anh có một pha kiến tạo, tạo ra một cơ hội nguy hiểm và sở hữu hai đường chuyền quyết định.

Đặc biệt, ngoài nhiệm vụ phòng ngự, Thành Long còn tạo các đường chuyền vượt tuyến và xuyên tuyến nổi bật. Một trong số đó là tình huống anh thoát áp lực từ cầu thủ Indonesia trước khi mở ra đường chuyền loại bỏ gần như toàn bộ hệ thống phòng ngự đối phương. Đó không đơn thuần là một pha kiến tạo, mà là tình huống thể hiện tư duy chiến thuật, khả năng đọc trận đấu và chất lượng xử lý của một "số 6" đích thực.

Quan trọng hơn, sự hiện diện của Thành Long giúp những vệ tinh xung quanh phát huy hết khả năng. Hoàng Đức có thêm không gian để dâng cao điều phối lối chơi, Quang Hải được giải phóng khỏi nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự quá nhiều, còn bộ ba trung vệ cũng tự tin đẩy đội hình lên bởi phía trước họ luôn có một cầu thủ sẵn sàng bọc lót

Những “quân bài tẩy” trước Thành Long

HLV Kim Sang Sik có những quân bài trong tay áo chất lượng - Ảnh: Đức Cường

Thực tế trước Thành Long, HLV Kim Sang Sik cũng đã sở hữu “quân bài tẩy” đủ làm nên bất ngờ cho đối thủ. Hành trình vô địch AFF Cup 2024 là ví dụ. Nguyễn Xuân Son có thể gây tiếng vang cả giải đấu đối với ĐT Việt Nam cùng 7 bàn thắng. Song ở chung kết lượt về, chính Phạm Tuấn Hải - gương mặt gần như mất tích trước đó mới là nhân vật chính. Anh ghi 1 bàn thắng cùng 1 lần gián tiếp buộc trung vệ Pansa Hemviboon bên phía Thái Lan đá phản lưới nhà.

Hơn nửa năm sau tại VCK U23 Đông Nam Á 2026 trên đất Indonesia, Nguyễn Phi Hoàng cùng Nguyễn Đình Bắc tạo dấu ấn lớn khi đưa U23 Việt Nam đến chung kết. Nhưng ở trận tranh ngôi vô địch với đội chủ nhà, “cánh chim lạ” Nguyễn Công Phương lại là chủ nhân của pha lập công duy nhất mang về thành công.

ĐT Việt Nam tiến gần đến bán kết AFF Cup 2026 - Ảnh: Đức Cường

Sau đó không lâu ở SEA Games 33, dự bị chiến lược Lê Văn Thuận lên tiếng đúng lúc tại bán kết và chung kết. Đặc biệt màn ngược dòng đội chủ nhà Thái Lan trong trận giành Huy chương Vàng, cầu thủ quê Thanh Hoá vào sân nơi hiệp 2 và gây đột biến thấy rõ. Pha lập công bằng vàng của Nguyễn Thanh Nhàn đến từ tình huống đi bóng khéo léo sát vòng cấm địa của Văn Thuận.

U23 châu Á 2026 chứng kiến một người hùng không ai nghĩ đến khác. Trước trận tranh hạng Ba, Trần Trung Kiên giữ vị trí số 1 và thi đấu cực hay trong khung gỗ. Đến ngày hạ màn giải, HLV Kim Sang Sik lại tạo điều kiện để Cao Văn Bình gác gôn. Thủ môn người Nghệ An khiến tất cả vỡ oà nhờ tài năng nơi loạt luân lưu, qua đó giúp U23 Việt Nam có huy chương Đồng đầy hãnh diện.

Tác giả: Thiên Minh

Nguồn tin: bongdaplus.vn