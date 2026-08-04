Cận cảnh dự án trung tâm thương mại hơn 1.200 tỷ “nằm trên giấy” ở Hà Tĩnh

Ghi nhận của phóng viên vào ngày 31/7 - 1/8, dự án Trung tâm Thương mại, Khách sạn, Villa BMC - Việt Trung (thuộc phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn “án binh bất động”. Toàn bộ dự án hết sức ngổn ngang, nhếch nhác.
Ngay phía mặt tiền của dự án hướng Quốc lộ 1, vốn là địa điểm của ban quản lý dự án, cũng là nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở, nhưng trong tình trạng “cửa đóng then cài”. Qua quan sát, lớp bụi dày chứng tỏ đã rất lâu rồi không có người đến đây.
Dự án Trung tâm Thương mại, Khách sạn, Villa BMC - Việt Trung, do Công ty cổ phần Hợp tác đầu tư Việt Trung làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2017, có tổng mức đầu tư 1.230 tỷ đồng.
Dự án có diện tích sử dụng đất gần 33.789,9 m2 tại khu “đất vàng” phía bắc Cầu Phủ. Mục tiêu của dự án là xây dựng Trung tâm thương mại, khách sạn, Villa BMC nhằm kinh doanh, bán bất động sản phục vụ nhu cầu của người dân; từng bước thực hiện đồng bộ việc đầu tư, phù hợp với chiến lược phát triển của Hà Tĩnh.
Theo phân kỳ đầu tư, từ tháng 12/2017 đến 4/2018 thi công và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cây xanh, bến tàu du lịch, cảng đón khách. Từ 5/2018 đến 10/2018 thi công và hoàn thành khu nhà ở giai đoạn 1 bao gồm các căn biệt thự, nhà ở liền kề, nhà cộng đồng. Tháng 5/2018 đến 4/2020 thi công và hoàn thành Khu trung tâm thương mại – khách sạn 5 sao 25 tầng. Đến tháng 5/2020 hoàn thiện đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.
Tuy nhiên, sau khi được phê duyệt, dự án chỉ được triển khai một số hạng mục, công trình phụ dự án. Các hạng mục xây dựng tại khu nhà ở, biệt thự liền kề, khách sạn... không được nhà đầu tư triển triển khai.
Cuối năm 2020, Công ty Việt Trung đã có tờ trình, xin UBND tỉnh Hà Tĩnh điều chỉnh tiến độ, thời gian hoàn thành đưa vào khai thác đối với dự án này vào tháng 11/2022. Đến hạn, dự án vẫn chưa thể triển khai. Vào năm 2024, chủ đầu tư tiếp tục nộp hồ sơ xin điều chỉnh dự án.
Để rộng đường dư luận, phóng viên đã liên hệ với đại diện của công ty nhưng không được. Theo tra cứu, doanh nghiệp đăng ký trụ sở tại số 499 Hà Huy Tập, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hiện đơn vị này ở tình trạng không hoạt động.
Liên quan đến việc này, vào ngày 17/6/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản hướng dẫn các nội dung liên quan của dự án Trung tâm Thương mại, Khách sạn, Villa BMC - Việt Trung. Trong công văn ghi rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an có văn bản ngày 12/7/2024 yêu cầu cung cấp thông tin và tạm dừng giao dịch (biến động) đối với các cổ phần, tài sản, dự án này. Bởi vậy, kể từ tháng 7/2024 đến nay, các tồn tại, vướng mắc của dự án vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
Đây là một trong những dự án cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực đầu tư, tiếp tục triển khai thực hiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Vì vậy, hiện UBND tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an nghiên cứu tháo gỡ. Ảnh Phối cảnh dự án.
Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc
Nguồn tin: nguoiduatin.vn