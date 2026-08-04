Cận cảnh dự án trung tâm thương mại hơn 1.200 tỷ “nằm trên giấy” ở Hà Tĩnh

Theo phân kỳ đầu tư, từ tháng 12/2017 đến 4/2018 thi công và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cây xanh, bến tàu du lịch, cảng đón khách. Từ 5/2018 đến 10/2018 thi công và hoàn thành khu nhà ở giai đoạn 1 bao gồm các căn biệt thự, nhà ở liền kề, nhà cộng đồng. Tháng 5/2018 đến 4/2020 thi công và hoàn thành Khu trung tâm thương mại – khách sạn 5 sao 25 tầng. Đến tháng 5/2020 hoàn thiện đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.