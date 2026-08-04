Á khoa toàn quốc khối C00 quyết tâm chọn ngành Sư phạm Ngữ văn

Em Hoàng Thị Quỳnh Phương và thầy giáo chủ nhiệm Nguyễn Minh Chiến (Trường THPT Kim Liên, xã Kim Liên, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Giữa nhiều lựa chọn, nữ sinh của ngôi trường trên quê hương Bác đã quyết định theo học ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội với ước mơ trở thành cô giáo.

Bứt phá trở thành á khoa toàn quốc

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Hoàng Thị Quỳnh Phương đạt 28,25 điểm khối C00 (Ngữ văn 8,5; Lịch sử 10; Địa lí 9,5), là á khoa toàn quốc và thủ khoa duy nhất của tỉnh Nghệ An.

“Người đầu tiên báo tin cho em là thầy giáo chủ nhiệm Nguyễn Minh Chiến. Lúc đó em vừa vui vừa xúc động”, Quỳnh Phương chia sẻ.

Sinh ra trong một gia đình đông con, bố làm thợ mộc, mẹ làm nông nghiệp, Hoàng Thị Phương luôn ý thức phải nỗ lực nhiều hơn trong học tập để không phụ sự kỳ vọng của gia đình. Em cho biết, thành tích hôm nay là kết quả của quá trình học tập nghiêm túc, kiên trì trong suốt nhiều năm.

“Quá trình học tập, em tập trung nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa. Khi đã nắm vững kiến thức nền, em chuyển sang luyện đề để rèn kỹ năng làm bài. Đến giai đoạn nước rút, em tiếp tục ôn chắc kiến thức và làm rất nhiều đề, cả đề do thầy cô giao lẫn các đề tham khảo trên mạng để làm quen với nhiều dạng câu hỏi khác nhau”, nữ sinh cho biết.

Đặt mục tiêu đủ điểm đỗ đại học, nhưng Hoàng Thị Quỳnh Phương đã bứt phá đạt kết quả á khoa toàn quốc khối C00. Ảnh: Hồ Lài

Do điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn, nhà xa trung tâm nên Phương hầu như không học thêm bên ngoài, kể cả các khóa học trực tuyến. Thay vào đó, em học tập, ôn thi nghiêm túc theo lộ trình giảng dạy của thầy cô ở trường, đồng thời rèn luyện ý thức tự học và tính kỷ luật.

Quỳnh Phương chia sẻ: “Em cố gắng hết sức với mục tiêu đủ điểm vào đại học nên kết quả trở thành á khoa toàn quốc và đứng đầu tỉnh ở khối C00 thực sự vượt ngoài mong đợi của em”.

Thầy Nguyễn Minh Chiến – giáo viên môn Địa lí, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của Phương trong suốt 3 năm THPT cho biết, em là một học sinh nhỏ nhắn nhưng đầy nghị lực, có tinh thần cầu tiến trong học tập, khiêm tốn và biết lắng nghe. Em luôn xây dựng kế hoạch học tập rõ ràng, tận dụng hiệu quả sự hướng dẫn của giáo viên và không ngừng rèn luyện kỹ năng qua các đề thi thử.

Thành tích á khoa khối C00 toàn quốc là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của nữ sinh, cũng như sự đồng hành của gia đình và các thầy cô giáo.

Lựa chọn ngành sư phạm

Trong quá trình học tập, Hoàng Thị Quỳnh Phương luôn trân trọng sự đồng hành của các thầy cô trong quá trình ôn thi. Em bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy cô đã tận tình hướng dẫn, đặc biệt là những giáo viên trực tiếp ôn luyện, luôn sát sao, động viên và giải đáp từng phần kiến thức. Đó cũng là điều khiến em quyết định đăng ký nguyện vọng vào ngành Sư phạm sau nhiều cân nhắc.

Ban đầu em định đăng ký ngành Báo chí, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ hơn và trao đổi với gia đình, em quyết định chọn ngành Sư phạm Ngữ văn. Bố mẹ cũng rất ủng hộ lựa chọn này.

Nghề giáo không chỉ mang đến cơ hội việc làm tích cực trong giai đoạn hiện nay mà còn phù hợp với niềm yêu thích môn Ngữ văn của bản thân. Em hy vọng trong tương lai sẽ được đứng trên bục giảng, truyền cảm hứng học tập cho các thế hệ học sinh.

Được sự đồng hành của thầy cô giáo trong dạy học, hướng nghiệp, Hoàng Thị Quỳnh Phương đã chọn theo ngành sư phạm Ngữ văn. Ảnh: Hồ Lài

Về định hướng nghề nghiệp, thầy Nguyễn Minh Chiến cho biết điểm số của Phương đủ để xét tuyển vào nhiều trường đại học tốp đầu. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, khối C00 có ít ngành nghề xét tuyển hơn các tổ hợp khác.

“Là giáo viên chủ nhiệm, nắm rõ tính cách và hoàn cảnh gia đình của học sinh, tôi tư vấn cho em về những nghề nghiệp phù hợp, cơ hội việc làm trong tương lai cũng như khả năng tài chính của gia đình. Lựa chọn cuối cùng vẫn là ở học sinh. Việc Phương chọn ngành Sư phạm cũng khiến tôi rất vui vì có một học sinh giỏi, năng lực tốt đăng ký theo nghề giáo”, thầy Chiến chia sẻ.

Theo ông Dương Xuân Sơn – Hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên, nhà trường có đầu vào không nằm trong tốp đầu của khu vực, vùng tuyển sinh hẹp, chủ yếu là học sinh trên địa bàn xã Kim Liên. Tuy nhiên, để xứng đáng là ngôi trường trên quê hương Bác Hồ, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh luôn nỗ lực hết mình. Nhiều năm liên tục, trường đều có học sinh đạt danh hiệu thủ khoa, á khoa trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT, được UBND tỉnh Nghệ An tuyên dương.

"Năm nay, em Hoàng Thị Quỳnh Phương từ một cô học trò chỉ mong đủ điểm vào đại học đã trở thành á khoa khối C00 toàn quốc. Thành tích ấy là minh chứng rằng, với phương pháp học tập khoa học, sự kiên trì và quyết tâm, những ước mơ tưởng như xa vời hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Đây cũng là niềm tự hào chung của toàn trường, tạo động lực để các học sinh khóa tiếp theo tiếp tục cố gắng, dám ước mơ và nỗ lực biến ước mơ thành hiện thực", Hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên (Kim Liên, Nghệ An) chia sẻ.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn