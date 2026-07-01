Xử phạt 176 triệu với chủ xe, tài xế cố tình sử dụng biên bản quá hạn

Chiều 4/8, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và kéo giảm tai nạn trên các tuyến cao tốc, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các trường hợp cố tình sử dụng giấy tờ đang bị tạm giữ hoặc phương tiện không đủ điều kiện kỹ thuật để tham gia giao thông.

Cụ thể, ngày 4/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) đã phát hiện xe đầu kéo biển số 15H-032.xx kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 15R-168.xx có dấu hiệu vi phạm nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông xác định lái xe N.V.T. (sinh năm 1992, trú tại Nghệ An) đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng. Cụ thể, lái xe điều khiển xe chở hàng siêu trường, siêu trọng không có giấy phép lưu hành nên bị lập biên bản xử phạt 14 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện 7 ngày theo quy định.

Lực lượng cảnh sát giao thông làm việc với lái xe vi phạm. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Bên cạnh đó, lái xe điều khiển phương tiện không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Qua xác minh, giấy chứng nhận kiểm định của sơ mi rơ moóc đang bị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ. Với hành vi vi phạm giao thông này, lái xe bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe và phương tiện tiếp tục bị tạm giữ 7 ngày.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn xác định lái xe điều khiển phương tiện khi không có giấy phép lái xe do giấy phép lái xe hạng FC đang bị cơ quan Công an tạm giữ. Hành vi này bị xử phạt 19 triệu đồng và phương tiện bị tạm giữ 7 ngày.

Đối với chủ phương tiện là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải N. V. P., lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý nhiều hành vi vi phạm. Theo đó, doanh nghiệp bị xử phạt 58 triệu đồng và bị tước phù hiệu kinh doanh vận tải 2 tháng do giao phương tiện cho người làm công điều khiển xe chở hàng siêu trường, siêu trọng không có giấy phép lưu hành.

Đồng thời, công ty bị xử phạt 22 triệu đồng do đưa xe cơ giới không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông. Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị xử phạt 58 triệu đồng vì giao phương tiện cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Như vậy, tổng mức xử phạt đối với lái xe và chủ phương tiện là 176 triệu đồng. Ngoài số tiền xử phạt, lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện trong 7 ngày và chủ xe bị tước phù hiệu kinh doanh vận tải trong thời hạn 2 tháng theo quy định.

Tác giả: Hải Sơn

Nguồn tin: congthuong.vn