Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới làm việc với UBND tỉnh về dự án Phát triển thủy sản bền vững tỉnh Nghệ An

Tham dự buổi làm việc, về phía đoàn công tác có ông Christophe Crepin – Trưởng đoàn, Giám đốc Ban Môi trường vùng Đông Á và Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc

Dự án Phát triển thủy sản bền vững tỉnh Nghệ An là dự án nhóm B do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ với tổng mức đầu tư là 500 tỷ đồng, tương đương 19,94 triệu USD.

Mục tiêu của dự án là xây dựng, nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng cảng cá, khu neo đậu tàu cá, khu tránh trú bão theo hướng đồng bộ, hiện đại tạo điều kiện phát triển khai thác hải sản, chú trọng khai thác xa bờ, nâng cao hiệu quả khai thác, nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm khai thác, giảm tổn thất sau khai thác; đáp ứng nhu cầu cho khoảng 2.000 tàu cá với lượng hải sản khai thác trung bình hằng năm đến 70.000 tấn.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Hào phát biểu

Xây dựng, hoàn thiện hạ tầng và quy trình nuôi tôm nước lợ tập trung trọng điểm của tỉnh, đảm bảo đáp ứng yêu cầu an toàn sinh học, hạn chế dịch bệnh, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Đáp ứng nhu cầu cấp thoát nước cho khu nuôi tôm với diện tích mặt nước khoảng 734,4 ha, tổng diện tích nuôi hằng năm khoảng 1.200 ha và sản lượng trung bình hằng năm khoảng 4.500 tấn. Nâng cao năng lực quản lý, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong khai thác hải sản và nuôi tôm thương phẩm.

Dự án gồm 03 hợp phần: Hợp phần 1 - Đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng phát triển thủy sản; hợp phần 2 - Nâng cao năng lực quản lý, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong khai thác hải sản và nuôi tôm thương phẩm; Hợp phần 3 - Quản lý dự án.

Các hoạt động đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng thuộc hợp phần 1 thực hiện tại các xã, phường: Tân Mai, Quỳnh Mai, Quỳnh Anh, Quỳnh Phú, Diễn Châu. Các hoạt động đầu tư phi công trình phục vụ khai thác hải sản và nuôi tôm thương phẩm thuộc hợp phần 2 thực hiện tại các đơn vị quản lý chuyên ngành thủy sản thuộc tỉnh, các cảng cá được đầu tư trong phạm vi dự án, các vùng nuôi được đầu tư hạ tầng thuộc Dự án.

Dự án được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn chuẩn bị đầu tư 2021 - 2026; giai đoạn thực hiện dự án 2027 - 2029; dự án kết thúc vào tháng 06/2030.

Dự kiến dự án sẽ hoàn thành thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất Chủ trương đầu tư trong tháng 5/2026; hoàn thành lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi trước ngày 31/12/2026; hoàn thành lập, thẩm định, phê duyệt phương án vay lại trước ngày 30/3/2027; hoàn thành đàm phán, ký kết hiệp định vay vốn với WB trước ngày 30/6/2027.

Dự án Phát triển thủy sản bền vững là một dự án được đánh giá sẽ đạt được hiệu quả kinh tế cao nói chung đối với tất cả các tỉnh được đầu tư, riêng đối với Nghệ An ngoài việc đóng góp lớn cho phát triển kinh tế, các hoạt động đầu tư của Dự án này kết hợp với các dự án được đầu tư bằng nguồn vốn trong nước sẽ sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng nghề cá đáp ứng các điều kiện về hạ tầng cho công tác kiểm soát tàu cá IUU của tỉnh; hoàn thiện cơ sở hạ tầng về đầu mối cấp thoát nước tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nuôi thâm canh tôm tại vùng nuôi trọng điểm lớn nhất tỉnh Nghệ An với 734,4ha mặt nước.

Ông Christophe Crepin – Trưởng đoàn, Giám đốc Ban Môi trường vùng Đông Á và Thái Bình Dương phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc ông Christophe Crepin – Trưởng đoàn, Giám đốc Ban Môi trường vùng Đông Á và Thái Bình Dương cho biết, dự án Phát triển thủy sản bền vững đã được triển khai tại nhiều địa phương. Ông Christophe Crepin đề nghị các thành viên đoàn công tác phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh Nghệ An hoàn thiện các hồ sơ để chuẩn bị triển khai dự án một cách hiệu quả, góp phần đẩy nhanh hơn nữa phát triển ngành thủy sản bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cho biết, Ngân hàng Thế giới đã và đang đầu tư nhiều dự án trên địa bàn tỉnh. Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng, có nhiều tiềm năng trong phát triển thủy sản. Dự án khi triển khai sẽ thúc đẩy phát triển ngành thủy sản bền vững trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An sẽ chỉ đạo các Sở, ngành phối hợp với Ngân hàng Thế giới để dự án sớm triển khai trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn