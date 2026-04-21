UBND tỉnh ban hành Chỉ thị đôn đốc công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai

Theo đánh giá của UBND tỉnh, dù công tác đo đạc và xây dựng CSDL đất đai thời gian qua đã đạt được những kết quả cơ bản, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Hệ thống dữ liệu hiện tại còn thiếu tính đồng bộ, chưa cập nhật kịp thời các biến động thực tế (nhất là khu vực dồn điền đổi thửa, đô thị hóa cao) và hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu bảo mật, kết nối.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do ngân sách hạn chế, văn bản pháp luật thay đổi thường xuyên và trình độ chuyên môn của cán bộ vận hành còn chưa đồng đều.

Để hoàn thành việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng CSDL quốc gia về đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị và UBND cấp xã quán triệt và thực hiện đồng bộ, thống nhất, kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Cụ thể, trong tháng 4/2026, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu kế hoạch chi tiết theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”; rà soát, thống nhất sử dụng một phần mềm quản lý đất đai trên toàn tỉnh và nâng cấp hệ thống máy chủ, đường truyền bảo mật; tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, tuyệt đối không yêu cầu người dân nộp lại các giấy tờ đã được số hóa.

Trong tháng 6/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Công an tỉnh thực hiện làm sạch dữ liệu đối với các thửa đất đã có trong hệ thống nhưng chưa đảm bảo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống"; rà soát, đánh giá an ninh mạng và an toàn dữ liệu đối với toàn bộ hệ thống CSDL đất đai.

Trong tháng 12/2026, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung đo đạc, lập bản đồ và tích hợp dữ liệu khu vực đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa; hoàn thành việc xác thực thông tin người sử dụng đất giữa CSDL quốc gia về đất đai và CSDL quốc gia về dân cư.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường phải thành lập Ban Chỉ đạo do Chủ tịch UBND cấp xã làm Trưởng ban để trực tiếp đôn đốc thực hiện. Các địa phương có trách nhiệm huy động nguồn lực, lồng ghép kinh phí năm 2026 và tuyên truyền sâu rộng để người dân, doanh nghiệp nắm bắt thông tin về chủ trương, mục đích, yêu cầu và trách nhiệm của từng chủ sử dụng đất trước và trong thời gian các đơn vị thực hiện kế hoạch hoàn thiện CSDL đất đai trên địa bàn. Có phương án đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện, duy trì hệ thống gắn với đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo đáp ứng tiến độ xây dựng, hoàn thiện và vận hành CSDL đất đai. Đồng thời đảm bảo an toàn, an ninh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Sở Tài chính phối hợp cùng các đơn vị liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, phù hợp với phân cấp ngân sách và khả năng cân đối của ngân sách địa phương.

