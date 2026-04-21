Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu toàn hệ thống chính trị vào cuộc để khởi công dự án cao tốc đường bộ Vinh – Thanh Thủy vào dịp 19/5/2026

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các Sở, ban, ngành, địa phương trong việc bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Dự án đã đạt được những kết quả tích cực, như: Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 11/3/2026 về Dự án; Kiểm toán Nhà nước đã hoàn thành ý kiến về sơ bộ tổng mức và suất vốn đầu tư; Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ủy quyền cho UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM); đã phê duyệt được 9/10 dự án thành phần; các địa phương cơ bản hoàn thành phương án bồi thường đất nông, lâm nghiệp.

Dù đạt được nhiều kết quả, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như: Tiến độ thẩm định dự án thành phần 1 (xây lắp) còn chậm; việc kiểm kê, di dời hạ tầng kỹ thuật tại một số nơi có nguy cơ không kịp kế hoạch.

Để đảm bảo mục tiêu khởi công ít nhất 01 đến 02 gói thầu vào dịp 19/5/2026, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị. Theo đó, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An phải hoàn tất hồ sơ dự án thành phần 1 trình phê duyệt trước ngày 25/4/2026 và hoàn thành cắm mốc giải phóng mặt bằng trước ngày 30/4/2026.

Các địa phương: Hưng Nguyên, Nam Đàn, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm, Kim Bảng tập trung cao độ để bàn giao 100% đất nông, lâm nghiệp trước ngày 30/4/2026. Riêng đất ở và hạ tầng tái định cư phải hoàn thành trước 30/6/2026 để người dân bàn giao mặt bằng trước ngày 30/8/2026.

Sở Xây dựng và Sở Tài chính ưu tiên thẩm định hồ sơ, đảm bảo rút ngắn tối đa thủ tục hành chính, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm bảo an ninh trật tự, quản lý chặt chẽ các mỏ vật liệu và khẩn trương hoàn tất thu hồi đất quốc phòng tại xã Hưng Nguyên.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, đôn đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An hoàn thành công tác thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình UBND tỉnh phê duyệt. Cùng với đó, khẩn trương hướng dẫn các chủ đầu tư thủ tục khai thác mỏ đặc thù, đặc biệt là mỏ đất san lấp phục vụ xây dựng khu tái định cư.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các địa phương và Ban Quản lý dự án cần làm tốt công tác dân vận, tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân, đặc biệt là tại xã Kim Bảng liên quan đến quy hoạch nút giao với đường Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, các đơn vị điện lực, viễn thông, cấp nước được yêu cầu chủ động phương án di dời hạ tầng kỹ thuật, tuyệt đối không để việc cắt điện hay thi công chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của dự án trọng điểm này.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo địa bàn được phân công phụ trách trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thường xuyên kiểm tra tiến độ các dự án thành phần nhằm đảm bảo tiến độ chung của Dự án. Trong đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền chỉ đạo toàn diện tiến độ triển khai thực hiện Dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẵn sàng điều động, bổ sung cán bộ có năng lực để hỗ trợ kịp thời theo nhu cầu thực tế ngay khi địa phương có đề xuất. Ưu tiên thẩm định, tham gia ý kiến đối với các nội dung, hồ sơ liên quan đến Dự án. Ý kiến phải thể hiện rõ chính kiến, quan điểm xử lý, viện dẫn cụ thể căn cứ pháp lý; tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm hoặc để kéo dài thời gian xử lý...

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn