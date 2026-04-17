Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra một số dự án, nhà máy trên địa bàn các xã, phường: Thái Hòa, Tây Hiếu, Đông Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghĩa Lâm

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác thăm phòng trưng bày các hiện vật gắn liền với chuyến thăm Nông trường Đông Hiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 10/12/1961

Tại xã Đông Hiếu, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra Dự án nơi Bác Hồ về thăm nông trường Đông Hiếu.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nghe báo cáo về tiến độ Dự án Khu tưởng niệm Bác Hồ về thăm nông trường Đông Hiếu

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4855/QĐ.UBND ngày 07/10/2016, với tổng mức đầu tư 54.000 triệu đồng, quy mô đầu tư gồm, hạng mục san nền, sân quảng trường, nhà bia dẫn tích, hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ trên phạm vi diện tích 44.569,30m2. Theo hợp đồng, dự án được khởi công năm 2020, dự kiến hoàn thành trong năm 2024, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) ảnh hưởng tới tiến độ dự án. UBND tỉnh đã gia hạn thời gian hoàn thành dự án đến ngày 31/12/2026.

Dự án Khu tưởng niệm Bác Hồ về thăm nông trường Đông Hiếu có tổng mức đầu tư 54.000 triệu đồng trên diện tích hơn 44.569 m2

Đến nay, giá trị khối lượng hoàn thành 39.395 triệu đồng; tổng nguồn vốn đã bố trí và giải ngân là 44.487 triệu đồng. Nguồn vốn còn lại 9.513 triệu đồng đã được UBND tỉnh và UBND xã Đông Hiếu đưa vào kế hoạch đầu tư công năm 2026. Hiện UBND xã Đông Hiếu đang tổ chức điều chỉnh dự án (theo tổng mức đầu tư đã duyệt) trình cấp có thẩm quyền phê duyêt theo quy định và thi công hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến kiểm tra Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác kiểm tra Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ

Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ tại xã Đông Hiếu

Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4853/QĐ.UBND-CN ngày 31/10/2008, phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 3565/QĐ-UBND ngày 07/8/2017, với tổng mức đầu tư là 64.166 triệu đồng. Dự án được triển khai từ năm 2009 và dừng thi công từ năm 2022 do trong quá trình triển khai thực hiện phải tổ chức điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh dự án; chi phí xây dựng và GPMB tăng cao cũng như nguồn vốn bố trí cho dự án còn khó khăn. Đến nay, giá trị khối lượng hoàn thành 22.300 triệu đồng; tổng nguồn vốn đã bố trí và giải ngân là 21.611 triệu đồng. Nguồn vốn còn thiếu theo tổng mức đầu tư được duyệt là 42.55 triệu đồng.

Quang cảnh làm việc tại Nhà máy Sữa tươi sạch TH True Milk tại xã Nghĩa Đàn

Đại diện Nhà máy giới thiệu khái quát về quá trình thành lập và hoạt động của đơn vị

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm Nhà máy sữa tươi sạch TH True Milk. Đây là cơ sở sản xuất hiện đại khánh thành từ tháng 7/2013 trên diện tích 5,2 ha với công suất 500 triệu lít mỗi năm. Nhà máy hiện có hơn 700 cán bộ nhân viên, cung cấp ra thị trường hơn 100 dòng sản phẩm nhờ ứng dụng các công nghệ tiệt trùng UHT và chiết rót vô trùng tiên tiến. Điểm nhấn nổi bật là hệ thống kho lạnh Mega, đặc biệt là tổng kho Mega 2 khánh thành cuối năm 2022 với diện tích 8.500 m2, được đánh giá là kho hiện đại nhất trong chuỗi cung ứng của Tập đoàn TH.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác tham quan hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại Nhà máy sữa tươi sạch TH True milk

Nhà máy sản xuất và phân phối ra thị trường hơn 100 loại sản phẩm với các công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chúc mừng những kết quả Tập đoàn TH đã đạt được trong thời gian qua, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa tỉnh nhà và Tập đoàn TH. Tỉnh luôn cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Tập đoàn hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả không chỉ tại Nghệ An mà còn trên quy mô cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận và đánh giá cao hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại cùng quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo tối đa các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Những sản phẩm của doanh nghiệp không chỉ khẳng định được chất lượng ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn tự tin tiếp cận các thị trường quốc tế khắt khe. Thành quả này là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa tỉnh Nghệ An và Tập đoàn TH trong suốt thời gian qua. Trong khi tỉnh luôn đóng vai trò đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư, thì Tập đoàn TH đã đáp lại bằng những đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt là trong việc dẫn dắt chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và hình thành chuỗi sản xuất khép kín hiện đại.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị Tập đoàn cần tiếp tục phát huy tối đa những lợi thế sẵn có về công nghệ, quản trị và thị trường; không ngừng nghiên cứu mở rộng quy mô, đa dạng hóa danh mục sản phẩm để nâng cao năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế. Song song với đó, lãnh đạo tỉnh mong muốn Tập đoàn TH tăng cường liên kết sâu rộng hơn với khu vực nông nghiệp địa phương, từ đó tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn và thúc đẩy ngành nông nghiệp tỉnh nhà phát triển theo hướng bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nghe báo cáo về tiến độ, vướng mắc dự án đường vào vùng nguyên liệu nối xã Nghĩa Đàn và xã Nghĩa Lâm của dự án chăn nuôi bò sữa TH

Tại khu vực các xã Nghĩa Lâm và Nghĩa Đàn, đoàn công tác kiểm tra dự án đường vào vùng nguyên liệu phục vụ chăn nuôi bò sữa của Tập đoàn TH. Dự án có quy mô 5 tuyến đường với tổng chiều dài 21,82 km và tổng vốn đầu tư 95.000 triệu đồng. Đến nay, dự án đã được bố trí 93 tỷ đồng và giải ngân được 78 tỷ đồng, tương đương 83,87% kế hoạch. Về mặt bằng, đơn vị thi công đã vận động nhân dân hiến đất được 20,6 km, các vị trí còn lại đang tiếp tục được vận động để bàn giao trước ngày 30/6/2026. Tổng giá trị thi công thực tế hiện đạt 70,409 tỷ đồng, chiếm 86,64% khối lượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác kiểm tra tiến độ tại công trường thi công cầu Hiếu III nối phường Thái Hòa và phường Tây Hiếu

Cũng trong sáng nay, đoàn công tác kiểm tra tuyến đường tránh QL48 qua Thái Hòa, Tây Hiếu và Đông Hiếu. Đây là dự án giao thông cấp IV đồng bằng dài 10,234 km với tổng vốn đầu tư 380 tỷ đồng. Dự án được khởi công ngày 16/02/2025 và dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2028. Lũy kế giải ngân đến nay đạt 83,294 tỷ đồng, trong đó riêng năm 2026 được bố trí thêm 76 tỷ đồng. Tuy nhiên, công tác GPMB mới chỉ bàn giao được 0,707 km và giá trị thi công mới đạt 3,53% do đang trong quá trình niêm yết phương án bồi thường và thực hiện các thủ tục trồng rừng thay thế.

Công trường thi công cầu Hiếu III nối phường Thái Hòa và phường Tây Hiếu

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh là chủ đầu tư dự án và chính quyền 3 phường, xã có dự án đi qua dồn lực cho công tác GPMB; tỉnh sẽ ưu tiên nguồn lực để hoàn thành dự án theo tiến độ, sớm phát huy hiệu quả.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến kiểm tra Dự án Lâm viên Bàu Sen giai đoạn 1 được phê duyệt năm 2021 với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng, quy mô hơn 105.000 m2. Đến nay, dự án đã bố trí, giải ngân hơn 23 tỷ đồng. Cũng trong sáng nay, đoàn công tác cũng đã đến dâng hương tại đền Làng Vạc, phường Thái Hòa gắn với Di chỉ khảo cổ học Làng Vạc đã được xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia ngày 13/9/1999.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn