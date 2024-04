Đề nghị truy tố nam thanh niên sát hại cô gái ở Thủ Đức chiều 29 Tết

Nguyễn Đăng Khoa - người sát hại dã man cô gái ở Thủ Đức - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 12-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra - Phòng PC01) đã kết thúc điều tra vụ án "Cướp tài sản, giết người, hiếp dâm" xảy ra ngày 8-2 tại phòng trọ thuộc khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức.

Kết luận điều tra, đề nghị truy tố kẻ sát hại cô gái ở Thủ Đức chiều 29 Tết

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy, Tiền Giang) và nạn nhân V.T.T. (25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) ở cùng khu nhà trọ trên đường Quang Trung, phường Tăng Nhơn Phú B. Phòng của Khoa ở dãy đối diện với dãy phòng chị T..

Bị can Khoa học hết lớp 10 thì nghỉ, đi làm công việc bán thời gian không ổn định, ham chơi game.

Sắp đến Tết nhưng không có tiền tiêu xài, ngày 8-2 (tức 29 tháng chạp), thấy chị T. ở một mình trong phòng, chuẩn bị đồ về quê ăn Tết (lúc này những người khác trong khu trọ đã về quê hết) nên Khoa lấy lý do nhờ chị T. qua phụ dịch chuyển tủ quần áo nhằm để chị T. qua phòng Khoa.

Khi chị T. vừa qua phòng thì Khoa đóng cửa lại, dùng dao đe dọa, uy hiếp chị T., dùng vũ lực tấn công, khống chế và dùng dao tấn công, sát hại chị T..

Sau đó, Khoa lục tìm lấy tài sản của chị T. gồm 1 lắc vàng, 3 nhẫn vàng, 1 điện thoại iPhone 12 Pro, 1 sợi dây chuyền vàng, 1 đôi bông tai vàng và 3 triệu đồng, thực hiện hành vi hiếp dâm chị T..

Để che giấu hành vi phạm tội, Khoa đã phân thi thể chị T. cho vào các túi ni lông để phi tang ở kênh ven đường đi vào Khu công nghệ cao thuộc phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức.

Sau đó Khoa bán một số tài sản đã cướp được của nạn nhân, đem theo một số món nữ trang chưa bán được đón xe khách về nhà bạn gái tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định chơi Tết.

Đại tá Trần Thị Kim Lý - trưởng Phòng PC01, phó thủ trưởng thường trực Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM - động viên, chia sẻ với nỗi đau của gia đình nạn nhân - Ảnh: Công an cung cấp

Cho đến ngày 13-2, Khoa bị bắt giữ. Hiện Khoa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau gần 2 tháng điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra bản kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố đối với Nguyễn Đăng Khoa về các tội "cướp tài sản" quy định tại khoản 2, điều 168; "giết người" quy định tại khoản 1, điều 123 và "hiếp dâm" quy định tại khoản 1, điều 141 của Bộ luật Hình sự.

