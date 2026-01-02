Nhà 2 tầng hiện đại tận hưởng thiên nhiên ở mọi góc

Tọa lạc tại Sri Jayawardenepura Kotte (thủ đô của Sri Lanka), ngôi nhà có tổng diện tích 374m2, thuộc sở hữu của một cặp vợ chồng trẻ, làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Ảnh: Dilanka Bandara
Do thường xuyên bận rộn với công việc nên gia chủ muốn không gian nhà ở yên tĩnh nhưng vẫn đáp ứng yếu tố hiện đại, tiện nghi và các nhu cầu giải trí khi cần. Ảnh: Dilanka Bandara
Đáp ứng nhu cầu của gia chủ, kiến trúc sư khai thác, tận dụng triệt để các lợi thế thiên nhiên trong lành xung quanh ngôi nhà như ánh sáng, không khí, gió và cây cối. Ảnh: Dilanka Bandara
Được xây dựng trên khu đất dốc nên một không gian ở tầng trệt có sự chênh lệch độ cao nền. Ảnh: Dilanka Bandara
Lối vào thiết kế trên sườn của mảnh đất dốc. Ảnh: Dilanka Bandara
Khung cửa kính cỡ lớn được tận dụng tối đa giúp lưu thông gió và ánh sáng trong nhà. Ảnh: Dilanka Bandara
Cầu thang ốp gỗ bố trí dưới khoảng thông tầng. Ảnh: Dilanka Bandara
Giếng trời bằng mái kính kết hợp cây xanh giúp điều tiết khí hậu. Ảnh: Dilanka Bandara
Cây xanh trồng dưới giếng trời. Ảnh: Dilanka Bandara
Phòng khách rộng với khung cửa cỡ lớn, có thể đóng kín khi cần nhờ hệ thống rèm thông minh. Ảnh: Dilanka Bandara
Phòng ngủ thoáng đáng, ngập ánh sáng. Ảnh: Dilanka Bandara
Không gian kết nối thiên nhiên hoàn hảo. Ảnh: Dilanka Bandara
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn