Phấn đấu đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trình bày tóm tắt báo cáo chính trị

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, đạt nhiều kết quả toàn diện

Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác dân vận được tăng cường, có nhiều đổi mới rõ nét, đạt kết quả tích cực. Nhận thức chính trị, niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng được củng cố, nâng lên.

Công tác tổ chức và cán bộ đạt nhiều kết quả quan trọng. Đảng bộ tỉnh đã triển khai nghiêm túc, quyết liệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị bảo đảm yêu cầu, mục tiêu đề ra. Thực hiện đồng bộ, kịp thời việc điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo đơn vị hành chính 2 cấp.

Thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức đảng vùng đặc thù, vùng khó khăn, trong doanh nghiệp tư nhân. Số đảng viên kết nạp mới trong nhiệm kỳ đạt mục tiêu đề ra, trong đó tỷ lệ đảng viên mới kết nạp trong doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tăng mạnh.

Công tác kiểm tra, giám sát và công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được chú trọng. Các vụ án, vụ việc phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm được đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên. Xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy viên, cán bộ vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

HĐND các cấp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, thẩm tra và tổ chức các kỳ họp. Công tác quản lý, điều hành của UBND và công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ công có nhiều chuyển biến tích cực. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đóng góp thiết thực, hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân đạt khoảng 8,3 - 8,5%/năm, cao hơn mức tăng giai đoạn 2016 - 2020. Quy mô GRDP gấp 1,7 lần, GRDP bình quân đầu người gấp 1,67 lần so với năm 2020. Năng suất lao động tăng bình quân 8,2%/năm. Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 40%. Thu ngân sách nhà nước đạt mục tiêu đề ra, gấp 1,7 lần, chi đầu tư phát triển gấp 1,43 lần so với nhiệm kỳ trước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội gấp hơn 1,7 lần so với nhiệm kỳ trước.

Công nghiệp - xây dựng phát triển mạnh, tốc độ tăng trưởng bình quân ước đạt 11,85%. Dịch vụ phát triển đa dạng và duy trì tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, tốc độ tăng trưởng bình quân ước đạt 7,7%. Nông nghiệp phát triển ổn định và nâng cao chất lượng, hiệu quả, tốc độ tăng trưởng bình quân ước đạt 4,55%. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều thành tựu quan trọng, hạ tầng, môi trường, cảnh quan, đời sống khu vực nông thôn được cải thiện rõ nét. Kinh tế biển phát triển khá toàn diện, các địa phương khu vực ven biển đóng góp khoảng 27,55% tổng quy mô GRDP của tỉnh.

Các khu vực kinh tế trọng điểm phát triển nhanh, đóng góp lớn vào sự phát triển của cả tỉnh. Vùng miền Tây tiếp tục phát triển theo hướng bền vững. Hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều công trình hạ tầng trọng điểm, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội các đô thị được đầu tư xây dựng ngày càng đồng bộ.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ được chú trọng. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bước đầu hình thành và phát triển; tiềm lực khoa học và công nghệ tiếp tục được nâng lên. Chuyển đổi số được tập trung triển khai theo lộ trình, mục tiêu đề ra, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác bảo vệ tài nguyên và khai thác khoáng sản được chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả. Các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng ngừa và xử lý ô nhiễm môi trường được chú trọng, nhất là trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và quá trình triển khai các dự án.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả, thành tựu mới. Số trường học đạt chuẩn quốc gia vượt mục tiêu đề ra; kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 vươn lên xếp thứ nhất cả nước. Nghệ An liên tục giữ vững vị tốp đầu toàn quốc về học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi quốc gia, quốc tế. Hệ thống giáo dục đại học, cao đẳng, dạy nghề được cơ cấu lại, đổi mới theo mô hình hiện đại, chú trọng chất lượng đầu ra và đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Hệ thống thiết chế văn hóa tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể đạt nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động văn hoá cơ sở và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa có bước phát triển mới về chất. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao đạt nhiều tiến bộ mới.

Hệ thống y tế tiếp tục phát triển đồng bộ; năng lực y tế dự phòng được nâng cao, chất lượng khám, chữa bệnh chuyển biến tích cực, triển khai được nhiều kỹ thuật cao, công nghệ hiện đại. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt mức bình quân chung toàn quốc. Công tác giải quyết việc làm, thực hiện chính sách người có công, trợ giúp xã hội, an sinh xã hội, giảm nghèo được chú trọng, triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả nổi bật. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,12%; cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo trên địa bàn toàn tỉnh. Quốc phòng được củng cố, tăng cường, an ninh, trật tự an toàn xã hội bảo đảm vững chắc; công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện một số chủ trương, nghị quyết của Đảng có nơi chưa kịp thời, đồng bộ. Công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên có mặt còn hạn chế. Cơ cấu cán bộ nhất là cơ cấu cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số trong cấp ủy, chính quyền có nơi chưa bảo đảm yêu cầu. Việc phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội ở vùng đặc thù còn nhiều khó khăn. Công tác kiểm tra, giám sát có mặt, có nội dung hiệu quả chưa cao; hoạt động giám sát thường xuyên chưa toàn diện, sâu sát. Cải cách hành chính tuy có chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Chuyển đổi số trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành còn chậm. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở chưa thực hiện được nhiều, hiệu quả chưa cao.

Kinh tế chưa tạo được sự phát triển đột phá; GRDP bình quân đầu người còn thấp so với cả nước. Nông nghiệp công nghệ cao chậm được nhân rộng; kinh tế biển, du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Doanh nghiệp của tỉnh đa số quy mô nhỏ, trình độ quản trị hạn chế, khả năng cạnh tranh, hội nhập còn yếu. Ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa mạnh. Thị trường khoa học công nghệ chậm phát triển. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường có mặt chưa hiệu quả. ..

Những hạn chế, yếu kém nêu trên, ngoài nguyên nhân khách quan do đặc điểm, điều kiện đặc thù của tỉnh và tác động bất lợi của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, dịch bệnh, thiên tai, bão lũ, chủ yếu do những nguyên nhân chủ quan sau: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong một số lĩnh vực chưa quyết liệt, thiếu chủ động, sáng tạo. Việc phối hợp xử lý công việc của các ban, sở, ngành, địa phương có lúc, có nơi chưa đồng bộ, chậm trễ, nhất là trong giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho phát triển. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc và xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có lúc chưa kịp thời. Trách nhiệm, tâm huyết, tính năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của một bộ phận đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chưa cao. Ý chí, khát vọng khởi nghiệp, hội nhập, phát triển chưa được khơi dậy mạnh mẽ…

Đổi mới tư duy phát triển, hướng tới một mô hình tăng trưởng hiện đại hơn

Trong nhiệm kỳ 2025 -2030, quan điểm phát triển của tỉnh là: Đổi mới tư duy phát triển, hướng tới một mô hình tăng trưởng hiện đại hơn; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu; lấy đổi mới thể chế và quản trị làm đòn bẩy; lấy văn hóa và con người Nghệ An làm nền tảng, tạo xung lực mới, đột phá phát triển.

Chuyển mạnh từ phát triển chiều rộng sang chiều sâu; phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế biển, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao. Tập trung tạo đột phá phát triển nhanh vùng phía Đông, phát triển bền vững vùng phía Tây của tỉnh.

Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, chăm lo phát triển văn hoá - xã hội, con người, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn để phát triển.

Ưu tiên nguồn lực để thực hiện nhanh việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của địa phương bảo đảm đồng bộ, ổn định, rõ ràng, minh bạch, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Các cấp ủy, tổ chức đảng giữ vững vai trò trung tâm trong mọi quyết sách. Chính quyền các cấp chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang kiến tạo, phục vụ. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và các yếu tố văn hóa, tinh thần tạo thành sức mạnh tổng hợp cho quá trình phát triển.

Phấn đấu đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, thương mại, logistics, du lịch; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu; đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe Nhân dân không ngừng được nâng cao; giá trị hệ sinh thái rừng, biển, đảo, văn hóa, lịch sử và truyền thống, nhất là văn hóa xứ Nghệ được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo được giữ vững. Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An trở thành tỉnh có thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, cần phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo định hướng tại Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 và các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, Bộ Chính trị, các chương trình mục tiêu quốc gia, đề án của Chính phủ và quy hoạch tỉnh. Tập trung thực hiện 39 chỉ tiêu và nhóm chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2025 - 2030 gồm: 05 nhóm chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 10 nhóm chỉ tiêu về kinh tế, khoa học, công nghệ; 17 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội; 05 chỉ tiêu về môi trường; 02 chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh.

Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là: Đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế vận hành bộ máy các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn mới. Trong đó: Xây dựng, ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp ngay từ đầu nhiệm kỳ, bảo đảm rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, rõ kết quả.

Tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, quy trình công tác của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, cơ quan trong hệ thống chính trị; bảo đảm vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của địa phương. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An đã được Quốc hội ban hành.

Triển khai kịp thời việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tỉnh phù hợp định hướng, chiến lược, không gian phát triển mới; lập, bổ sung quy hoạch phát triển đô thị, vùng liên xã, cụm xã, quy hoạch xây dựng, khu chức năng theo định hướng quy hoạch tỉnh.

Đưa hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị lên môi trường số; thúc đẩy hệ sinh thái kinh tế số trên các lĩnh vực. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến.

03 đột phá và những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025-2030

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Đảng bộ tỉnh đã xác định 03 khâu đột phá cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, đột phá về thể chế là tập trung xây dựng, ban hành đồng bộ các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của tỉnh theo hai nhóm trọng tâm: Kiến tạo phát triển, thu hút và khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực then chốt; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp, doanh nghiệp tư nhân và các động lực tăng trưởng mới. Tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, giải phóng và khơi thông nguồn lực phát triển; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền gắn với trách nhiệm, phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị.

Đột phá về phát triển nguồn nhân lực: Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học theo hướng hiện đại, hội nhập. Thúc đẩy mô hình đào tạo linh hoạt, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và doanh nhân. Thu hút, trọng dụng nhân tài, lao động kỹ thuật cao.

Đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng: Tập trung phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, có tính kết nối, tác động lớn đối với sự phát triển. Phát triển hạ tầng số, hạ tầng khoa học - công nghệ, logistics, năng lượng, thủy lợi đa mục tiêu và các công trình phòng, chống thiên tai, phát triển hạ tầng đô thị hiện đại, hạ tầng xã hội thiết yếu và nhà ở xã hội.

Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới: Đổi mới, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, tạo đột phá phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Phát triển đồng bộ, bền vững các trụ cột công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và kinh tế biển; thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh

Phát triển các vùng kinh tế, hành lang kinh tế, đô thị, khu vực nông thôn theo hướng liên kết, hiện đại, bền vững. Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững. Quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai.

Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đời sống Nhân dân và bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện và thúc đẩy liên kết phát triển vùng.

