Đại biểu Đại hội Đảng bộ Nghệ An ủng hộ đồng bào vùng bão lũ gần 350 triệu đồng

Chiều 1/10, trong khuôn khổ phiên trù bị của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030, các đại biểu tham dự Đại hội đã quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng lũ số tiền 348,6 triệu đồng nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn, mất mát do bão số 10 gây ra. Số tiền này sẽ được chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An để hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại.

Các đại biểu tham dự Đại hội quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX diễn ra từ ngày 1 – 3/10/2025 với sự tham dự của 500 đại biểu, đại diện cho hơn 200.000 đảng viên trong tỉnh.

Đại tá Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lụt.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, tuy nhiên, trước thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra, Đại hội không diễn ra chương trình văn nghệ, không nhận hoa chào mừng, đại biểu cũng không nhận quà lưu niệm.





