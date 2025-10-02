Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nông Đức Mạnh - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nguyễn Minh Triết - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước; Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Kim Ngân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Quang Dương - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Thái Thanh Quý - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chính sách Chiến lược Trung ương; Lê Thị Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Hà Thị Nga – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;; Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân dân; Bùi Quang Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Dự đại hội còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang; đại diện lãnh đạo một số tập đoàn doanh nghiệp.

Về phía tỉnh bạn, tham dự có đại diện Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Trị.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; cùng 500 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 200.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội.

Đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 có chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới”.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Trước khi bước vào phiên khai mạc chính thức, Đại hội đã nghe đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu báo cáo kết quả phiên trù bị Đại hội diễn ra vào chiều 01/10

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho biết: Những ngày vừa qua, cơn bão số 10 kết hợp mưa lũ lớn trên diện rộng đã gây ảnh hưởng nặng nề đến địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh bạn, gây thiệt hại về người và tài sản. Đại hội xin gửi lời chia sẻ, cảm thông sâu sắc đến các gia đình có thân nhân bị mất, bị thương, bị thiệt hại về tài sản và gửi lời thăm hỏi ân cần nhất đến toàn thể Nhân dân vùng bị ảnh hưởng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung khẳng định: Nhìn lại nhiệm kỳ qua, kế thừa những kết quả, thành tích của các nhiệm kỳ trước và những thành quả to lớn trong gần 40 năm đổi mới của đất nước; Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An đã luôn phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt khó và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, văn hóa, xã hội đạt nhiều thành tựu mới. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại, hội nhập, hợp tác quốc tế, liên kết vùng được tăng cường. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết quả đó là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, khát vọng vươn lên, ý chí kiên cường của cả hệ thống chính trị, của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà.

Tuy nhiên, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, quá trình phát triển của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm với các điểm nghẽn. Những hạn chế đó đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghiêm túc chỉ rõ trong văn kiện trình Đại hội; đòi hỏi Đại hội lần này cần đề cao tinh thần tự phê bình, nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá toàn diện, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đột phá để Nghệ An phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Đại biểu tham dự Đại hội

Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Mục tiêu của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới".

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, để tham gia ý kiến, đề xuất giải pháp phù hợp. Trong đó, tập trung đánh giá một cách trung thực, khách quan tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 – 2030; Thảo luận, đóng góp thiết thực, chất lượng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Cùng với đó, sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới.

Tác giả: NPV

Nguồn tin: nghean.gov.vn